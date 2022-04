Venom teria mais cenas em Homem-Aranha 3

Não é mais segredo que Eddie Brock, o Venom, aparece em uma cena pós-créditos de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Homem-Aranha 3).

Mas você sabia que, originalmente, o personagem teria uma participação um pouco maior?

Foi o que o roteirista Chris McKenna disse em uma entrevista para a revista Empire.

“Nós tentamos fazer com que ele aparecesse na Estátua da Liberdade para a última batalha. Também brincamos com a ideia de ele ficar preso no túnel Lincoln.”

Essas cenas foram cortadas quando o roteiro de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Homem-Aranha 3) ainda estava sendo escrito, portanto não chegaram a ser gravadas.

Crossover de Venom e Homem-Aranha deve chegar em breve

Espera-se que o Venom e o Homem-Aranha tenham um crossover em breve.

Além disso, a Sony está trabalhando em Venom 3, que deve contar com o retorno de Tom Hardy como Eddie Brock.

Por enquanto, ainda não existe uma previsão de lançamento para Venom 3.

Já Homem-Aranha: Sem Volta para Casa (Homem-Aranha 3) está agora disponível em mídia digital.

