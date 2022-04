Vídeo celebra retorno do Duende Verde em Homem-Aranha 3; veja

Já faz alguns meses desde o lançamento de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa nos cinemas, mas os fãs continuam a ser surpreendidos com materiais inéditos do longa-metragem.

Em um vídeo recente divulgado na internet, o Duende Verde é homenageado após seu retorno à franquia de sucesso.

O vídeo mostra o ator Willem Dafoe nos bastidores do filme, além de falas de Tom Holland, Andrew Garfield e Jamie Foxx sobre a lenda.

Para Tom Holland, trabalhar com Dafoe foi ““uma das experiências mais surreais” de sua vida.

“Quando ele se torna o Duende, ele é aterrorizante. E no ensaio, ele começa a rir e diz todas essas coisas diferentes sobre o quanto ele odeia Peter Parker e nós fazemos essa cena de luta, e eu me tornei uma criança de cinco anos novamente assistindo ele no cinema”, conta o ator.

Confira logo abaixo:

Mais sobre Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

O elenco de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) contou com vários grandes nomes. Tom Holland é o protagonista, acompanhado de Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei e Benedict Cumberbatch.

Os atores Alfred Molina, Willem Dafoe e Jamie Foxx, entre outros, retornaram como Doutor Octopus, Duende Verde e Electro.

Além disso, Andrew Garfield e Tobey Maguire apareceram como suas respectivas versões de Homem-Aranha.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) está disponível para aluguel digital.