Vídeo de Kraven mostra perseguição de carro intensa; veja

Kraven, novo filme da Sony em associação com a Marvel, já está sendo gravado e um vídeo das filmagens mostra uma intensa perseguição de carro.

O vídeo, compartilhado no TikTok, mostra um dublê, que parece ser de Aaron Taylor-Johnson, segurando-se do lado de fora de uma van em movimento.

Taylor-Johnson interpreta o protagonista do filme, baseado no vilão clássico do Homem-Aranha. Parece se tratar do dublê dele por conta do cabelo.

É incerto em que momento do filme isso se passa, mas podemos esperar bastante ação na produção da Sony, que se passa no mesmo universo de Venom e Morbius, que recentemente chegou aos cinemas.

Veja o vídeo, aqui.

Novo derivado de Homem-Aranha

Um dos personagens da Marvel do universo da Sony Pictures, Kraven é um dos anti-heróis mais icônicos e notórios da Marvel, que encontrou Venom e Pantera Negra, entre muitos outros, além de ser um dos inimigos mais conhecidos e formidáveis do Homem-Aranha.

O filme será lançado nos cinemas em 13 de janeiro de 2023.

Quanto a Camaleão, o personagem é o meio-irmão de Kraven e geralmente é retratado como um mestre dos disfarces, conhecido por sua capacidade de se passar por praticamente qualquer pessoa.

