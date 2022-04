Vídeo revela bastidores de batalha INCRÍVEL de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

Desde a chegada de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa às mídias digitais, os fãs do filme da Sony/Marvel estão sendo muito felizes com os novos vídeos divulgados.

Além de cenas deletadas, esse material inédito revela também os bastidores do projeto, incluindo o de uma de suas mais empolgantes batalhas.

No vídeo em questão, Peter Parker (Tom Holland) duela contra Norman Osborn, também conhecido como Duende Verde (Willem Dafoe). No vídeo, é possível ouvir a equipe de direção guiando os dublês para executar perfeitamente a coreografia, enquanto os próprios Holland e Dafoe também faziam grande parte do trabalho por contra própria, tornando a cena mais realista e violenta.

Confira abaixo o vídeo, exclusivo do Screen Rant:

Mais sobre Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa

O elenco de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) contou com vários grandes nomes. Tom Holland é o protagonista, acompanhado de Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei e Benedict Cumberbatch.

Os atores Alfred Molina, Willem Dafoe e Jamie Foxx, entre outros, retornaram como Doutor Octopus, Duende Verde e Electro.

Além disso, Andrew Garfield e Tobey Maguire apareceram como suas respectivas versões de Homem-Aranha.

Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3) está disponível para aluguel digital.