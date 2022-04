Vin Diesel revela título e primeira arte de Velozes e Furiosos 10

Velozes e Furiosos 10 iniciou as filmagens e Vin Diesel trouxe a primeira arte do vindouro filme, junto do título.

Seguindo a premissa de total falta de lógica em relação aos títulos da saga, o novo filme se chama Fast X (que provavelmente será traduzido oficialmente como Velozes e Furiosos 10 no Brasil).

Para melhor ilustrar a bagunça que são os títulos da franquia, segue a dos últimos cinco filmes (no original): F9, The Fate of the Furious, Furious 7, Fast & Furious 6, Fast Five.

A imagem promocional divulgada por Vin Diesel traz a palavra Fast em letras garrafais, com um X ao fundo.

“Dia um”, escreveu o ator na legenda no Instagram. Veja abaixo.

Ator faz grande promessa sobre Velozes e Furiosos 10

Velozes e Furiosos 10 está em desenvolvimento e Tyrese Gibson tem altos elogios sobre o vindouro filme da saga.

O astro foi ao Instagram e publicou uma foto junto de Vin Diesel e Ludacris no que parece ser a estreia de Velozes e Furiosos 9.

“Acabei de ler o roteiro de Velozes e Furiosos 10… Estamos oficialmente em outro nível”, escreveu Tyrese no Instagram.

Dito isso, o astro não trouxe mais informações sobre o longa-metragem, mas podemos esperar mais insanidades, especialmente levando em conta que o nono filme foi ao espaço.

Velozes e Furiosos 10 tem previsão para maio de 2023. Veja a publicação de Tyrese Gibson, abaixo.