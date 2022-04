Violento e eletrizante, filme brasileiro faz sucesso na Netflix

Recentemente, a Netflix surpreendeu fãs brasileiros com um lançamento inesperado: o filme A Princesa da Yakuza. Com ação do início ao fim, trama eletrizante e uma boa dose de violência, o longa representa uma ótima sugestão para os assinantes da plataforma.

Dirigido por Vicente Amorim, com base no roteiro de Amorim, Fernando Toste, Kimi Lee e Tubaldini Schelling, A Princesa da Yakuza é baseado na HQ Samurai Shiro, escrita por Danilo Beyruth.

Um dos aspectos mais interessantes de A Princesa da Yakuza é seu elenco internacional, formado por atores brasileiros, japoneses e europeus.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e estreia de A Princesa da Yakuza na Netflix.

Conheça a história de A Princesa da Yakuza na Netflix

“Ao descobrir que é herdeira de uma família criminosa da Yakuza, uma jovem de São Paulo conhece um homem que sofre de amnésia e carrega um objeto misterioso”, afirma a sinopse oficial de A Princesa da Yakuza na Netflix.

A trama do longa começa quando um chefão da Yakuza é assassinado por rivais no Japão.

Para proteger Akemi – a única herdeira do mafioso – a organização criminosa decide enviar o bebê ao Brasil, especificamente ao Bairro da Liberdade, em São Paulo.

Vinte anos depois, Akemi descobre a verdade sobre suas origens e passa a ser protegida por Takeshi, um leal aliado de seu pai.

A protagonista também se torna alvo de inimigos perigosos, dispostos a tudo para dizimar a descendência do chefão da Yakuza.

Enquanto tenta aceitar seu novo papel como “Princesa da Yakuza”, Akemi conhece Shiro, um misterioso estrangeiro. Sem memórias, ele também guarda um grande segredo.

A Princesa da Yakuza se destaca por misturar o clima característico dos filmes orientais com elementos bem brasileiros.

Tudo sobre o elenco de A Princesa da Yakuza na Netflix

Como citamos acima, o elenco de A Princesa da Yakuza conta com atores brasileiros, japoneses e europeus.

A cantora nipo-americana MASUMI – de hits como Run, Baby, Run – faz sua estreia nos cinemas como a protagonista Akemi.

Tsuyoshi Ihara, famoso por filmes como 13 Assassinos e Cartas de Iwo Jima, vive Takeshi, o fiel protetor de Akemi.

Jonathan Rhys Meyers, conhecido por interpretar o Bispo Heahmund na série Vikings e o Rei Henrique VIII em The Tudors, vive Shiro.

O brasileiro Charles Paraventi (Malhação, Ilha de Ferro, Marighela) completa o elenco principal de A Princesa da Yakuza como Armond.

Eijiro Ozaki (The Man In The High Castle), Kenny Leu (Dragon Ball Z), Mariko Takai (Lazy Susan), Toshiji Takeshima (Grisse) e Lucas Oranmian (7 Prisioneiros) também estão no elenco de A Princesa da Yakuza.

A Princesa da Yakuza está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.