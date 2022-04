Violento filme de ação conquista fãs da Netflix

No Top 10 da Netflix, o filme de ação Zona de Confronto conquista os assinantes com muitas reviravoltas, ação e violência. O longa é uma ótima pedida para espectadores que curtem filmes eletrizantes, com tensão do início ao fim. Ambientado no mundo da corrupção policial, Zona de Confronto é recomendado para maiores de 18 anos.

Zona de Confronto – também encontrado sob os títulos Enforcement e Shorta – é um thriller de ação dinamarquês dirigido por Frederick Louis Hviid e Anders Ølholm.

Realista e desconfortável, o longa utiliza a violência e as sequências de ação para fazer uma importante (e inesperada) crítica social.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama e o elenco de Zona de Confronto na Netflix.

Conheça Zona de Confronto, o novo filme de ação da Netflix

Embora seja um eletrizante filme de ação, Zona de Confronto também funciona como uma ótima produção dramática, que aborda temas delicados com criatividade e dinamismo.

“Durante uma patrulha de rotina, dois policiais acabam encurralados em um confronto cultural incitado pela violência da própria polícia”, afirma a sinopse oficial de Zona de Confronto.

O enredo de Zona de Confronto começa após a violenta prisão do jovem Talib Ben Hassi, um garoto de 19 anos que sofre vários abusos sob a custódia da polícia.

Após a prisão, protestos contra a violência policial começam a acontecer em uma vizinhança de baixa renda de Svalegården.

Nesse cenário complicado, os policiais Jens e Mike tentam patrulhar o “gueto” com uma viatura facilmente identificável.

Porém, após uma série de complicações inesperadas, a dupla de policiais acaba encurralada em um cenário de violência e revolta juvenil.

“Em uma nova e perigosa realidade, Jens e Mike são obrigados a encarar a responsabilidade da polícia pelo caos que assola a cidade. Mas será que eles conseguirão fugir dessa verdadeira selva urbana?”, indica a descrição oficial do longa.

Sucesso com a crítica especializada, Zona de Confronto garantiu 83% de aprovação no Rotten Tomatoes.

O filme foi muito elogiado por suas sequências de ação, abordagem de temas tabus e responsabilização das forças policiais pelo clima tenso em comunidades de baixa renda.

Zona de Confronto também ganhou prêmios em alguns dos mais importantes festivais de cinema da Europa – como o de Glasgow, Les Arcs e Thessaloniki.

O elenco de Zona de Confronto é liderado por Jacob Lohmann como Mike Anderson e Simon Sears como Jens Høyer.

Também estão no elenco de Zona de Confronto os atores Tarek Zayat, Dulfi Al-Jabouri, Issa Khattab, Abdelmalik Dhafloui, Özlem Sağlanmak, Lara Aksoy, Arian Kashef e Ali Abdul Amir Najei.

Zona de Confronto está disponível no catálogo brasileiro da Netflix; veja abaixo o trailer.