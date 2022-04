Warner Bros responde sobre demissão de Ezra Miller como The Flash

Depois da confusão de Ezra Miller no Havaí, que envolveu a prisão do astro (que já foi liberado), rumores surgiram sobre uma possível demissão dele do papel de The Flash.

Uma fonte do IGN próxima ao estúdio, no entanto, desmentiu esse rumor, que surgiu na Rolling Stone.

Segundo a fonte, nenhuma “reunião de emergência” aconteceu na Warner Bros. e que o rumor foi um exagero.

Isso não quer dizer, no entanto, que o futuro de Ezra Miller no papel seja garantido. Apenas que, até o momento, não estão tratando isso como algo muito sério (embora ele tenha criado bastante confusão nos últimos anos).

Flash: Fãs pedem demissão de Ezra Miller e Grant Gustin como substituto

Alguns fãs estão pedindo que a Warner Bros. demita Ezra Miller como Flash e contrate Grant Gustin como seu substituto no DCEU.

Ezra Miller vem se envolvendo em várias polêmicas, e chegou a ser preso recentemente.

Um novo relatório indica que a Warner Bros. está considerando cortá-lo de suas produções, o que significa que o seu tempo como Flash pode estar perto do fim.

Grant Gustin já interpreta o Flash no Arrowverso e, embora a sua série tenha se tornado menos popular entre os fãs nas últimas temporadas, o ator sempre recebeu elogios por seu trabalho como Barry Allen.

Ainda não está claro se a Warner Bros. pretende substituir o Flash de Ezra Miller por outra versão já estabelecida, mas de qualquer forma, não se surpreenda se o ator for trocado no papel.

