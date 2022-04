Will Poulter não usará método de interpretação no MCU; veja o motivo

Will Poulter, astro britânico conhecido por projetos como As Crônicas de Nárnia, Maze Runner e Black Mirror, é o mais novo contratado da Marvel e fará sua estreia no MCU através do filme Guardiões da Galáxia Vol. 3, esperado para o próximo ano.

Em entrevista recente, no entanto, ele revelou que vai usar nenhum método de interpretação para este papel — e para nenhum outro —, pois acredita que isso pode levar e “comportamento inadequado” em um set de filmagem.

Na atuação, método de interpretação é uma série de técnicas desenvolvidas para que o ator consiga se conectar a mais com o personagem, o que pode entregar performances mais sinceras, mas tem consequências na vida social do intérprete.

Um dos atores que utilizam dessa técnica é Jared Leto, que quando aceita um papel fica em modo de “trabalho imersivo”, como ele próprio chama. Em uma de suas técnicas, quando construía o Coringa para Esquadrão Suicida, mandou um porco morto para o elenco, o que o público considerou como fora dos limites.

O que Will Poulter acha disso

Ao The Independent, Will Poulter diz: “Para mim, isso não foi necessário. Em Detroit, meus colegas afro-americanos – que meu personagem foi responsável por brutalizar – e eu estávamos todos muito unidos nesse desafio, nos conhecemos e saímos juntos.”

Para ele, é normal que diferentes atores tenham processos diferentes, mas ele acha que nenhum ator deve incomodar os outros com seus métodos. “Quando se trata do processo de um ator, seja lá o que for, desde que não infrinja o de outras pessoas e você esteja sendo atencioso, tudo bem, mas se o seu processo cria um ambiente inóspito, então, para mim, você perdeu de vista o que é importante. O método de interpretação não deve ser usado como desculpa para um comportamento inadequado.”

Em Guardiões da Galáxia Vol. 3, Poulter viverá o personagem Adam Warlock, que já apareceu na cena pós-créditos do Vol. 2 e foi elogiado por James Gunn, roteirista e diretor do longa. “[Poulter] é o melhor. Ele está arrasando. As pessoas vão realmente amar Adam – ou amar? Eles vão apreciar Adam Warlock, eu diria”.

Guardiões da Galáxia Vol. 3 deve chegar aos cinemas em maio de 2023.