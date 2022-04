Zack Snyder revela primeiras imagens do seu novo filme na Netflix; veja

O diretor Zack Snyder compartilhou as primeiras imagens de Rebel Moon, o seu novo filme para a Netflix. O cineasta fechou um acordo com a gigante do streaming que deve resultar em várias parcerias.

Uma das imagens mostra o ator Djimon Hounsou, conhecido por Diamante de Sangue, Gladiador e Shazam!, entre outros trabalhos.

Confira abaixo as primeiras imagens de Rebel Moon, o novo filme de Zack Snyder para a Netflix.

Novo filme de Zack Snyder na Netflix terá atores de Rebelde e Jogos Mortais

Os atores Alfonso Herrera (Rebelde) e Cary Elwes (Jogos Mortais) se juntaram ao elenco de Rebel Moon, novo filme de Zack Snyder para a Netflix, de acordo com o Hollywood Reporter.

Eles não são as únicas novidades. Michiel Huisman, de Game of Thrones, e Corey Stoll, de Homem-Formiga, também estarão em Rebel Moon.

Por enquanto, esses atores ainda tiveram os seus papéis divulgados. Outros detalhes podem ser revelados em breve.

A estrela principal do elenco de Rebel Moon é Sofia Boutella, de A Múmia. O elenco também conta com Ray Fisher, Charlie Hunnam, Jena Malone e Djimon Hounsou, entre outros nomes.

Rebel Moon é um projeto de Zack Snyder inspirado em Star Wars, já que inicialmente começou como um derivado da franquia.

A história deve misturar elementos de ação, fantasia e ficção científica, podendo ser dividida em duas partes.

Por enquanto, ainda não há uma previsão de lançamento para Rebel Moon, de Zack Snyder, na Netflix.