365 Dias: Hoje bate raro recorde negativo

Chamado de “lixo” e “piada de mau gosto”, 365 Dias: Hoje já é considerado um dos piores filmes da história da Netflix. Surpreendentemente, o longa conseguiu se igualar a 365 DNI e quebrar um raro recorde negativo. Mas afinal: por que a opinião da crítica especializada é tão diferente da reação dos assinantes da plataforma?

“Laura e Massimo estão de volta, mais intensos do que nunca. Mas a família de Massimo e um homem disposto a fazer de tudo para conquistar Laura complicam a vida do casal”, afirma a sinopse oficial de 365 Dias: Hoje na Netflix.

Na continuação, Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone retornam como os protagonistas Laura e Massimo. O elenco do longa também conta com Simone Susinna como o mafioso Nacho.

Explicamos abaixo tudo que os fãs de 365 Dias: Hoje precisam saber sobre as críticas ao filme da Netflix e o recorde negativo quebrado pelo lançamento da plataforma.

365 Dias: Hoje atinge 0% de aprovação no Rotten Tomatoes

Com base em 11 críticas da imprensa especializada, 365 Dias: Hoje garantiu 0% de aprovação no Rotten Tomatoes.

O raro recorde negativo indica que o longa polonês é “universalmente odiado”. A opinião do público não é tão diferente: apenas 19% da audiência aprovaram a trama.

No site MetaCritic o consenso se repete. O longa recebeu a nota 8 (em 100), o que confirma 365 Dias: Hoje como um dos piores filmes da história da Netflix.

“365 Dias: Hoje tem a identidade emocionalmente falida do capitalismo tardio. É um miasma sem cérebro de sexo coreografado”, detona o site do crítico Roger Ebert.

O site da Variety concorda. Em uma matéria da jornalista Jessica Kiang, o filme é chamado de “um lixo completo”.

Ao atingir 0% de aprovação no Rotten Tomatoes, 365 Dias: Hoje se junta à “seleta” lista dos filmes mais detonados da Netflix – junto com o primeiro 365 DNI, The Last Days of American Crime e Os 6 Ridículos.

Mas se 365 Dias: Hoje é tão ruim, por que o filme faz tanto sucesso na Netflix? A resposta é bastante simples.

O fato da sequência de 365 DNI ter sido detonada por público e crítica comprova que a maioria dos espectadores da Netflix assiste ao filme “só por curiosidade”, ou para conferir as excitantes cenas de sexo entre Laura e Massimo.

A tendência é comprovada pelo nível de aprovação do público, que chega perto do recorde negativo quebrado pelo longa da Netflix.

Nas críticas a 365 Dias: Hoje, o longa também é criticado por supostamente “glamourizar a violência sexual e os relacionamentos abusivos”.

“O filme traz representações profundamente insalubres de sexo e de relacionamentos que glamourizam e justificam várias formas de controle, abuso e dominação”, afirma a crítica do ReadySteadyCut.

Em meio a todas as críticas, 365 Dias: Hoje continua no topo do ranking de filmes mais assistidos da Netflix.

A plataforma também confirmou a produção de 365 3, filme que deve responder, de uma vez por todas, se Laura ficará com Massimo ou Nacho.