365 Dias: Hoje estreia na Netflix e já deixa fãs decepcionados

A espera finalmente chegou ao fim: 365 Dias: Hoje já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Fãs do filme erótico correram para assistir a sequência – marcada por inúmeras reviravoltas, novos personagens e, é claro, muito sexo. Embora a continuação esteja fazendo grande sucesso na plataforma, alguns espectadores ficaram decepcionados com uma parte importante do longa.

“Laura e Massimo estão de volta, mais intensos do que nunca. Mas a família de Massimo e um homem disposto a fazer de tudo para conquistar Laura complicam a vida do casal”, afirma a sinopse oficial de 365 DNI 2 na Netflix.

No filme, Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone retornam como Laura e Massimo. Uma grande novidade é a chegada de Nacho, um mafioso rival interpretado por Simone Susinna.

O site Tyla revelou porque os fãs de 365 Dias ficaram decepcionados com uma das reviravoltas de Hoje; confira abaixo.

Trama de 365 Dias: Hoje desagrada fãs da Netflix

A trama de 365 Dias: Hoje conta com uma reviravolta impressionante: a chegada de Adriano, o irmão-gêmeo de Massimo (também interpretado por Michele Morrone).

O personagem se junta a Anna, a ex-namorada de Massimo, para acabar com o casamento do irmão.

Laura flagra Adriano – fingindo ser Massimo – transando com Anna. Revoltada, a protagonista decide fugir com o mafioso Nacho.

A trama chega ao ápice quando Laura fica cara a cara com Adriano. O vilão (junto com Anna) ameaça Laura com uma arma, enquanto Massimo e Nacho correm para salvá-la.

No momento em que Laura finalmente consegue escapar das garras de Adriano, a protagonista acaba sendo baleada por Anna. E aí, 365 Dias: Hoje chega ao fim.

Espectadores ficaram sem palavras com a reviravolta imprevisível, e muitos usaram as redes sociais para discutir o final chocante.

“365 Dias 2 é completamente louco! Além das cenas de sexo, o filme tem uma enorme reviravolta!”, comentou um fã no Twitter.

Mas para parte dos espectadores, a reviravolta foi decepcionante. Afinal de contas, ela faz 365 Dias: Hoje terminar sem um final verdadeiro.

“Acabei de assistir 365 Dias: Hoje. Simplesmente odiei esse final. Por que eles fizeram isso?”, questionou outro espectador.

As reações dos fãs sobre o final de 365 Dias: Hoje são divergentes. Porém, existe um consenso: o desfecho do filme é um dos mais chocantes da Netflix.

“Por que 365 Dias: Hoje tinha que terminar desse jeito? Meu Deus, o filme conseguiu me deixar excitada e triste”, comentou outra fã no Twitter.

A opinião foi ecoada em comentários de outros usuários na rede social. “O que foi aquele desfecho de 365 Dias: Hoje? Vocês só podem estar brincando”, opinou um fã.

365 Dias: Hoje está disponível na Netflix.