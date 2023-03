4 filmes e séries inspirados em games

Nos últimos anos, o universo de jogos online se aproximou do mundo do cinema e da TV, atraindo milhares de curiosos e fãs que queriam ver seus personagens preferidos ganhando vida nas telas de cinema.

E como não poderia deixar de ser, com a atração crescente sobre os videogames e jogos online, a indústria cinematográfica tem se inspirado nesse mundo para suas criações.

Se você também gosta de vivenciar a adrenalina dos jogos online nas telonas, confira esta lista feita pelo portal Aposta Legal Brasil dos 4 filmes e séries mais recentes inspirados em games.

1. The Last of Us (2023) – série

The Last of Us é a mais recente série de TV baseada em um videogame de sucesso. Lançada em 15 de janeiro de 2022, a série tem episódios semanais no streaming HBO Max. Aliás, já é um dos grandes sucessos do ano, com o 4º

Escrita por Craig Mazin e pelo próprio criador de videogames Neil Druckmann, tem no elenco Pedro Pascal e Bella Ramsey. A série se passa vinte anos após a destruição da civilização moderna. Joel, um sobrevivente astuto, tem a tarefa de tirar Ellie, uma garota de 14 anos, de uma zona de quarentena fortemente protegida.

Aliás, não é preciso conhecer o jogo para ser fisgado pela série. Tamanho o sucesso, a série já teve sua renovação anunciada e a segunda temporada já está garantida.

Onde assistir: HBO Max

2. Mortal Kombat (2021) – filme

O filme Mortal Kombat é o mais recente inspirado no famoso jogo de mesmo nome.

No enredo do filme, Shang Tsung, imperador da Exoterra, envia seu melhor guerreiro, Sub-Zero, para assassinar o jovem Cole Young. Dirigido por Simon McQuoid e com roteiro escrito por de Greg Russo e Dave Callaham, o elenco conta com Lewis Tan, Jessica McNamee e Josh Lawson.

O filme é ideal para quem gosta de jogos de artes marciais, com fatalities estilosos e todos os lutadores mostrados como versões autênticas de si mesmos. E as novidades sobre Mortal Kombat 2 não param de sair.

Onde assistir: Prime Video

3. Fallout (sem data de lançamento) – série

Ainda sem data de lançamento, mas esperada para o primeiro semestre de 2023, Fallout, série live-action baseada no jogo de RPGs Fallout, está sendo produzida pelo serviço de streaming Amazon Prime Video. A série deve contar uma história inédita e diferente daquela vista nos games da franquia.

Com direção de Todd Howard, o roteiro está sendo escrito por Lisa Joy e Jonathan Nolan. Há grande expectativa para seu lançamento, pois se espera que seja uma das grandes séries baseadas em jogos online.

Onde assistir: Prime Video

4. Uncharted (2022) – filme

O filme Uncharted: Fora do Mapa, foi lançado em 2022 e é inspirado no jogo Uncharted, um dos grandes sucessos do PlayStation.

Dirigido por Ruben Fleischer conta em seu enredo a história de origem para o protagonista Nathan Drake da série de jogos eletrônicos. Além disso, o elenco conta com Tom Holland como Drake, e Mark Wahlberg como seu futuro mentor Victor Sullivan. Fazem parte também Antonio Banderas, Tati Gabrielle e Sophia Taylor Ali.

Onde assistir: HBO Max e Apple TV

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.