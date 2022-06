4 horas de filme? Diretor explica cortes em Thor: Amor e Trovão

Thor: Amor e Trovão terá cerca de apenas 2 horas de duração, metade do corte original de Taika Waititi.

Em entrevista ao Collider, o diretor de Thor 4 revelou que uma das versões descartadas do filme teria quatro horas de conteúdo, incluindo muitas piadas que perderam a graça na metade do caminho e, por isso, foram cortadas.

Ele diz: “Eram cerca de quatro horas. E muito tempo no set. Estávamos falando sobre isso antes, como quando, no momento, você pensa: ‘Esta é a melhor coisa que alguém já filmou na história das filmagens’. E você entra na edição. Você fica tipo, ‘Eu ainda gosto disso.’ E então, depois de cerca de seis meses no filme, você percebe que foi divertido no dia, mas não tem nada a ver com o filme.”

Chris Hemsworth também foi entrevistado e brincou dizendo que era um o “corte mais louco, selvagem, de quatro horas que eu já vi”, afirmando ainda que se parece com “um rascunho do Monty Python”, famoso grupo de comédia.

Segundo Waititi, essa versão de Thor: Amor e Trovão chega a um ponto em que “simplesmente desiste da história” para contar piadas em vários trechos de de 10 a 15 minutos, que não é convencional para o MCU e dificilmente poderá ser visto mesmo se o corte do diretor for lançado.

Mais sobre Thor 4

O elenco de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) conta com Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale, Russell Crowe e Tessa Thompson.

O novo filme da franquia, além disso, pode ser um dos mais curtos da Marvel, após sua suposta duração ter sido revelada.

“Thor: Amor e Trovão”, da Marvel Studios, encontra o Deus do Trovão numa jornada diferente de tudo o que já enfrentou – a procura pela paz interior. Mas a reforma de Thor é interrompida por um assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que procura a extinção dos deuses.

Para combater a ameaça, Thor pede a ajuda da Rei Valquíria, de Korg e da ex-namorada Jane Foster, que – para surpresa de Thor – empunha inexplicavelmente o seu martelo mágico, Mjolnir, e se intitula a Poderosa Thor. Juntos, eles embarcam numa angustiante aventura cósmica para descobrir o mistério da vingança do Carniceiro dos Deuses e detê-lo antes que seja tarde demais.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.