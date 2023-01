8 anos depois, MCU ainda não respondeu mistério de Vingadores: Era de Ultron

Desde Homem de Ferro, que inaugurou o Universo Cinematográfico Marvel (MCU), a Marvel Studios deixa pontas soltas para futuros filmes. Uma dessas pontas, contudo, deixada em Vingadores: Era de Ultron, ainda não foi amarrada.

Depois que os Vingadores derrotaram Ultron, Nick Fury diz a Natasha Romanoff que algo caiu no Mar de Banda, na Indonésia, insinuando que foi o Quinjet do Hulk, que ele usou para fugir após a batalha de Era de Ultron.

Mas Thor: Ragnarok provou que não poderia ter sido Banner que caiu, porque ele acabou voando até Sakaar, onde se tornou um gladiador.

Dado que esse é o caso, o que quer que tenha caído no Mar de Banda não era o navio de Hulk, mas o MCU ainda não revelou o que exatamente era.

O que é o objeto não identificado de Vingadores: Era de Ultron?

O MCU poderia revisitar o objeto não identificado de Fury agora que eles começaram a explorar o oceano em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre.

Mas, dada a localização do Mar de Banda em comparação com a cidade subaquática de Namor no Atlântico, é improvável que o acidente possa ter sido uma nave Talokan.

Outra possibilidade é que seja um Ultron sobrevivente, o que poderia ser uma boa maneira de reintroduzir o vilão de volta ao MCU.

A explicação mais provável, porém, é que os roteiristas da Marvel não sabiam o que aconteceria com Hulk antes de Taika Waititi escrever Thor: Ragnarok, então deram a Nick Fury a fala ambígua para manter as opções de Hulk em aberto.

Vingadores: Era de Ultron e outros filmes do MCU estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.