A aclamada e violenta tragédia que todo mundo está assistindo na Netflix

A Netflix lançou um filme que tem dado o que falar e que está sendo aclamado pela crítica especializada. Trata-se de Athena, uma tragédia moderna, ambientada na França.

Atualmente, o longa-metragem está terceiro lugar dentre os 10 mais assistidos na plataforma de streaming, cativando os assinantes do serviço com sua narrativa dramática e impactante.

“Após a morte de seu irmão mais novo em uma suposta briga policial, Abdel (Dali Benssalah) é chamado de volta da linha de frente para encontrar sua família dilacerada”, começa a sinopse de Athena.

“Preso entre seus desejo de vingança do irmão mais novo Karim (Sami Slimane) e os negócios criminosos de seu irmão mais velho Moktar (Ouassini Embarek), ele luta para acalmar as tensões crescentes. Enquanto o situação se agrava, sua comunidade Athena é transformada em uma fortaleza sitiada, tornando-se uma cena de tragédia para a família e além”, continua a descrição do filme.

Para seu terceiro longa, o diretor Romain Gavras oferece uma imersiva tragédia moderna co-escrita

por Ladj Ly e Elias Belkeddar.

Diretor explica a proposta de Athena

“A proposta inicial era escrever e dirigir um novo tipo de filme simbólico, uma espécie de tragédia grega, mas ambientada na França, em 2022”, explicou o diretor Romain Gavras (via Netflix), “É a história de uma

tragédia, expressão inexorável de algo que terminará mal”.

“Quando assistimos ao filme, estamos assistindo a um ataque sob uma bandeira falsa: as guerras geralmente começam com uma mentira”, complementou Ladj Ly.

Athena se passa em um ambiente propício à tragédia, mas não é uma análise do subúrbios ou a polícia, nem é um estudo sociológico.

O filme é uma ópera e coreografada peça que se move rapidamente em direção ao caos, sem vilões nem mocinhos, mas um coro de personagens caminhando inexoravelmente para a tragédia, movidos por seu destino e pela armadilha que foi definido para eles.

O que os críticos estão dizendo sobre Athena

A crítica especializada está elogiando bastante o longa-metragem. Atualmente, ele acumula 82% de aprovação no Rotten Tomatoes.

“Um dos filmes mais emocionantes, inovadores e genuinamente emocionantes do ano”, elogiou Barry Hertz, do Globe and Mail.

“Um thriller político veloz e drama urbano que parece genuinamente cinematográfico, com sutileza técnica de sobra”, escreveu Tomris Laffly, do RogerEbert.com.

“A política é, em última análise, meliorista, mas a ação, até o último minuto, é incandescente”, apontou Kevin Maher, do Times (UK).

“A orquestração de Gavras reflete a urgência da causa na energia visual do cinema: um perpétuo estado de desordem coreografado para parecer organicamente concebido”, opinou Carlos Aguilar, do TheWrap.

Athena está disponível na Netflix.

