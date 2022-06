A atriz da Marvel que quase estrelou Jogos Vorazes no lugar de Jennifer Lawrence

Hoje em dia é difícil imaginar Katniss Everdeen sem pensar em Jennifer Lawrence, mas a protagonista de Jogos Vorazes quase foi interpretada por outra atriz, que hoje em dia é querida pelos fãs da Marvel.

Em 2012, quando Jogos Vorazes estreou nos cinemas, Lawrence já havia se destacado dois anos antes, tendo interpretado Ree Dolly em Inverno da Alma, dirigido por Debra Granik.

Por seu trabalho no filme, a atriz foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz. O prêmio, no entanto, acabou indo para Natalie Portman, por sua performance em Cisne Negro.

Apesar de não ter ganhado aqui, Lawrence conquistou o prêmio de atuação por O Lado Bom da Vida, em 2013.

Esse destaque, no entanto, não fez de Jennifer Lawrence a única candidata para viver Katniss Everdeen. Uma atriz que, anos mais tarde trabalharia no Universo Cinematográfico Marvel, chegou perto de conseguir o papel.

Muito antes de ingressar no MCU

Outra atriz cuja carreira também estava em ascensão na época era Hailee Steinfeld, como aponta o Looper. Ela recentemente interpretou Kate Bishop na série do Gavião Arqueiro, no Disney+.

Antes do primeiro Jogos Vorazes, ela já havia estrelado Bravura Indômita, ao lado de Jeff Bridges. Por esse filme dos irmãos Coen, ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante.

Steinfeld chegou a se encontrar com o diretor Gary Ross, do primeiro Jogos Vorazes, na época da escalação do elenco do filme.

No fim, Ross acabou escolhendo Jennifer Lawrence, mas isso não fechou portas na carreira de Steinfeld. Desde então, a atriz estrelou diversos longas-metragens de destaque.

Dentre eles estão dois A Escolha Perfeita, Bumblebee, Homem-Aranha no Aranhaverso, além de séries como a já citada Gavião Arqueiro e Arcane, da Netflix.

Jogos Vorazes ainda vai ganhar um filme prelúdio, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, então quem sabe ainda veremos Steinfeld na franquia.

