A Autoridade: Explicamos o brutal grupo de heróis da DC que ganhará filme

Entre os anúncios de James Gunn e Peter Safran sobre o futuro da DC nos cinemas, a produção de um filme sobre A Autoridade surpreendeu muitos fãs! Afinal de contas, essa brutal equipe de heróis não é muito conhecida além das HQs. Sendo assim, quem são os integrantes da Autoridade? E quais são os seus poderes?

O anúncio do novo rol de lançamentos da DC foi realizado por James Gunn e Peter Safran – os novos chefes do universo cinematográfico da companhia – em uma coletiva de imprensa da Warner Bros. Os próximos projetos da empresa representam a 1ª parte do capítulo de estreia do DCU, batizado de “Deuses e Monstros”.

Além de A Autoridade, os novos projetos da DC incluem um filme inédito do Superman, uma nova franquia para o Batman e uma série ambientada no universo dos Lanternas Verdes.

Confira abaixo tudo que você precisa saber sobre A Autoridade, o brutal grupo de heróis que, em breve, ganhará um filme na Warner. (via CBR)

A Autoridade se destaca pela violência nas HQs da DC

A Autoridade, a equipe de heróis que ganhará um filme solo no DCU, pode ser descrita como “uma versão da Liga da Justiça que não deixa a moralidade impedir o salvamento do mundo”.

Nas HQs, essa equipe estreou em uma série produzida por Warren Ellis e Bryan Hitch. Na época, os quadrinhos foram muito elogiados pelo pioneirismo e originalidade.

Os quadrinhos de A Autoridade, definitivamente, não são para crianças. Afinal, eles contam com cenas super violentas e momentos de extremo terror.

A equipe original, batizada de Stormwatch, foi criada sob a bandeira da Wildstorm Comics – uma empresa que foi fundada por Jim Lee e Brandon Choi.

No final dos anos 90, Lee vendeu o time para a DC. Na perspectiva original, a equipe de heróis era comandada pela ONU. Com a inclusão dos heróis na DC, Ellis e Hitch abandonaram as “algemas” da ONU e transformaram o time da Stormwatch na Autoridade.

Quem são os integrantes da Autoridade na DC?

No mesmo estilo da Liga da Justiça, A Autoridade tem 7 integrantes. Os heróis mais populares do time, definitivamente, são Apolo e Meia-Noite.

O herói Apolo tem o poder de absorver a energia solar, garantindo assim habilidades parecidas com as do Superman.

Meia-Noite, por sua vez, pode prever os movimentos dos inimigos nas batalhas. Por isso, ele é o Batman do time.

Juntos, os personagens também formam um dos relacionamentos LGBTQIA+ mais importantes das HQs.

A fundadora da Autoridade é Jenny Sparks. A personagem é conhecida como o “espírito do século 20”, já que nasce no início do século e morre antes da virada do milênio.

O Doutor também integra o time da Autoridade. O personagem é descrito como “o Doutor Estranho do time”, e assim como o personagem da Marvel, é muito inteligente.

Outros membros da Autoridade incluem a Engenheira (o Homem de Ferro do time), Jack Hawksmoor (também conhecido como Rei das Cidades), Swift (uma contraparte da Mulher-Gavião).

A principal diferença entre a Autoridade e a Liga da Justiça é o fato dos integrantes da Autoridade estarem dispostos a tudo para cumprirem suas missões – incluindo quebrar a lei e torturar inimigos.

Até o momento, a DC não divulgou a data de estreia do filme de A Autoridade.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.