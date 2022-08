A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes já supera Jogos Vorazes de uma maneira

O prelúdio de Jogos Vorazes, intitulado A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes está em desenvolvimento. Apesar de nem ter estreado, a obra já supera os filmes originais de uma maneira.

O filme conta com Tom Blyth como o jovem Coriolanus Snow, o futuro presidente de Panem, e Rachel Zegler como Lucy Gray Baird, um tributo que Snow tem a tarefa de orientar.

Como prelúdio, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes se passa sessenta anos antes de seus antecessores na linha do tempo dos Jogos Vorazes .

Principalmente sobre a relação entre Snow e Lucy e os 10º Jogos Vorazes, The Ballad of Songbirds and Snakes está definido para contar uma história bem diferente dos filmes anteriores.

No entanto, seu cenário, a distópica Panem apenas uma década depois de ser dilacerada pela guerra, deve fornecer ampla oportunidade para vermos os mesmos elementos que tornaram a franquia tão bem-sucedida.

Como o prelúdio supera Jogos Vorazes

A história do novo filme explora história de Panem e dos Jogos Vorazes e, portanto, superará seus antecessores em relação à construção de mundo.

O fato de ser um prelúdio implica que oferecerá um contexto maior não apenas para o mundo em que se passa, mas também para os eventos dos filmes de Jogos Vorazes, o que só pode enriquecer ainda mais as duas histórias.

O diretor de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, Francis Lawrence, brincou que a obra incluirá elementos que explicam as origens de pontos que vemos em Jogos Vorazes.

Com isso, o prelúdio a obra original, tornando retroativamente os filmes de Jogos Vorazes ainda melhores.

Ao fazer isso, o filme derivado configurará a história de Jogos Vorazes e oferecerá maior contexto para sua história. Ao oferecer uma compreensão mais profunda da sociedade na qual os longas-metragens se passam, o derivado fará o mundo de Panem parecer muito mais real, estabelecendo as bases da franquia.

Ainda não há data de estreia para Jogos Vorazes: A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

