A Casa do Dragão: A Guerra dos Tronos retorna em trailer de prelúdio de Game of Thrones

A Casa do Dragão é a primeira série derivada do grande sucesso de Game of Thrones, a adaptação do universo de George R.R Martin recebeu uma nova prévia emocionante com novos detalhes da trama.

O trailer liberado pela conta oficial da HBO Max, destaca o embate entre Daemon Targaryen de Matt Smith e Rhaenyra Milly Alcock e Emma D’Arcy, ambas atrizes para períodos de tempo diferentes.

A Trailer liberado é uma parte do material que serão revelado no painel da série na San Diego Comic Con, HBO retorna ao evento depois do fim de Game of Thrones, para apresentar novidades do seu novo show.

Confira o trailer com grande destaque ao alto orçamento do seriado em tela

Todos os dragões rugem como um.

O trailer de #ACasaDoDragão chegou. #HouseoftheDragon pic.twitter.com/1fznSDFMTU — HBO Max Brasil (@HBOMaxBR) July 20, 2022

Casa do Dragão na HBO Max

A Casa do Dragão é uma grande aposta da HBO, que sempre se interessou pela ideia de uma série derivada de Game of Thrones.

Apesar do seu encerramento controverso, Game of Thrones marcou época durante a maior parte do seu tempo na TV.

A série quebrou recordes de audiência para a HBO e recebeu elogios do público e da crítica. Resta saber se A Casa do Dragão terá uma recepção parecida.

A Casa do Dragão chega na HBO Max em 21 de agosto de 2022

