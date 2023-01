A cena de Crepúsculo que é cringe até dizer chega

Todos já fomos pegos de surpresa por cenas de sexo desnecessárias em filmes. Naturalmente, a experiência é terrivelmente pior quando há algum parente ao lado. Um momento como esse foi compartilhado entre os muitos fãs que foram ver Amanhecer: Parte 1, o penúltimo filme da saga Crepúsculo, nos cinemas.

Não é que os fãs não esperassem ver a cena de amor de Edward e Bella no filme, já que o romance de Stephenie Meyer de 2008 no qual o filme se baseia descreve elaboradamente seu momento apaixonado.

Foi a execução desse trecho no final no filme, que continua a assombrar o público, com sua edição estranha e tom bizarro.

Mas se assistir a cena não foi desconfortavelmente bizarro o suficiente, imagine como deve ter sido atuar nela.

Experiência bizarra na saga Crepúsculo

Estar cercado por membros da equipe, enquanto se está nu e ter que atuar é um grande motivo pelo qual tantos artistas se recusam a participar de qualquer cena de sexo em seus filmes ou séries.

Embora Kristen Stewart não se oponha necessariamente a tais cenas, ela admite não ser fã de sua cena de amor em Amanhecer: Parte 1.

Durante uma entrevista para a Harper’s Bazaar, Stewart admitiu que só não gosta de cenas de sexo “artificiais”.

“Em Crepúsculo, tivemos que fazer a cena de sexo mais épica de todos os tempos… tipo… ‘Como podemos superar isso?’ Estávamos tão conscientes disso… Foi uma agonia. O que é péssimo, porque eu queria que fosse tão bom”.

Robert Pattinson também ficou intimidado com a cena, dizendo a Parade: “Acho que quanto mais confortável vocês ficam um com o outro, mais difícil fica fazer qualquer tipo de cena de relacionamento realmente intenso… torna-se ridículo depois de um tempo. Observar outras pessoas fazer sexo nunca vai ser tão espetacular de qualquer maneira”.

