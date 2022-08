A comédia com dupla famosa que todo mundo está vendo na Netflix

De Férias da Família é a nova comédia da Netflix estrelada por Mark Wahlberg e Kevin Hart. O filme já está bastante popular na plataforma. Vamos ver do que se trata.

O longa-metragem está no Top 10 dos filmes mais assistidos da Gigante do Streaming em diversos países, inclusive o Brasil.

Parece que as críticas majoritariamente negativas sobre a obra não estão afetando sua popularidade. Atualmente, De Férias da Família acumula meros 12% de aprovação dos críticos no Rotten Tomatoes – com 17 análises contabilizadas.

O fato de muitos estarem assistindo, sem dúvidas, se dá à presença de Wahlberg e Hart no elenco. O primeiro é famoso por papéis em Uncharted, Transformers e muitos outros.

Já Kevin Hart é famoso por estrelar comédias, como Jumanji: Bem Vindo à Selva, Um Espião e Meio, e muito mais.

Kevin Hart e Mark Wahlberg em De Férias da Família

Qual a história de De Férias da Família?

A sinopse do filme diz: “Ao se ver sem a mulher e os filhos por alguns dias depois de tantos anos, Sonny retoma o contato com seu antigo melhor amigo para curtir um fim de semana muito louco”, diz a sinopse.

A trama acompanha Sonny (Kevin Hart), um pai de família que foi convidado por Huck (Wahlberg), para sua festa de aniversário (via Netflix Brasil).

Enquanto seu melhor amigo curte sempre sair, Sonny vive preso no trabalho e em casa para cuidar de seus filhos. Mas, sua esposa, vendo o trabalho que seu marido tem, resolve lhe dar uma folga.

Tirando algumas férias de sua família, Sonny vai se divertir com seus amigos, e ainda terá uma grande aventura pela frente ao lado de Huck.

Mais sobre De Férias da Família

De Férias da Família é dirigido por John Hamburg, conhecido por outras comédias como Quero Ficar com Polly, Eu Te Amo, Cara e Tinha Que Ser Ele?. Hamburg também assina o roteiro.

Além de Hart e Wahlberg, o elenco conta com Regina Hall, Luis Gerardo Méndez e Jimmy O. Yang.

De Férias da Família já está disponível na Netflix.

