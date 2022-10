A comédia romântica com Caio Castro que todo mundo está vendo na Netflix

A Netflix continua a investir em conteúdo nacional, como demanda a Lei do Audiovisual. Dessa vez, chega à plataforma a comédia romântica Esposa de Aluguel, estrelada por Caio Castro.

“Luiz (Caio Castro) é um homem de 30 anos que nunca se envolveu profundamente com nenhuma mulher além de sua mãe e três irmãs. Para atender ao último desejo da mãe controladora e evitar ficar de fora do testamento, o autoproclamado eterno solteiro contrata uma esposa de aluguel”, diz a sinopse oficial.

Continua depois da publicidade

A trama gira em torno de um solteirão, que contrata uma atriz para desempenhar o papel de sua noiva, a fim de cumprir o último desejo de sua mãe. No entanto, ele faz isso não apenas pelo desejo dela, mas também para garantir que ele não seja excluído de seu testamento.

O filme nos traz um enredo que é um tanto comum entre os filmes românticos – o amor inesperado, já abordado em inúmeras comédias românticas.

Atualmente, o longa-metragem está em primeiro lugar dentre os 10 mais assistidos na plataforma de streaming, o que não é fácil de alcançar.

Mais sobre Esposa de Aluguel

A direção é de Cris D’Amato, que já dirigiu Pai em Dobro, outra comédia da Netflix, estrelada por Maisa Silva. Ela também é conhecida por Sai de Baixo: O Filme e S.O.S.: Mulheres ao Mar.

Esse é o primeiro filme com Caio Castro na Netflix. A companhia de streaming comumente trabalha com os mesmos atores em diversos filmes e séries, então pode ser que vejamos mais obras com ele na plataforma futuramente.

Além de Caio Castro, o elenco conta com Danielle Winits, Bruna Louise, Mariana Xavier, Polliana Aleixo e Thati Lopes.

Esposa de Aluguel já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.