A comédia romântica que todo mundo está vendo na Netflix

Se você gosta de filmes românticos, repletos de risadas e reviravoltas, Conselheira do Amor é uma ótima sugestão para assistir na Netflix. Logo após estrear na plataforma, esta produção turca passou a figurar em destaque no Top 10 do streaming, graças à sua trama emocionante, irreverente e divertida.

Conselheira do Amor – Private Lessons, no título original – é um projeto do cineasta turco Kivanç Baruönü. O roteiro fica por conta de Murat Disli e Yasemin Erturan.

Além de conquistar o público brasileiro na Netflix, Conselheira do Amor causou uma forte impressão na crítica especializada.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, o sucesso e o elenco de Conselheira do Amor na Netflix; confira.

Emocionante, Conselheira do Amor faz sucesso na Netflix

Conselheira do Amor chegou ao catálogo da Netflix em 16 de dezembro de 2022. Dias depois, o longa entrou para o Top 10 do streaming.

Atualmente, Conselheira do Amor assume a posição Número 3 no ranking de filmes mais assistidos da plataforma, à frente de hits como Pinóquio e O Amante de Lady Chatterley.

“Disfarçada de professora particular e sem ninguém saber, Azra aconselha jovens estudantes sobre os altos e baixos da vida e do amor”, afirma a sinopse oficial de Conselheira do Amor.

A trama do filme turco, como indica a sinopse, acompanha a história de Azra, uma confiante professora e conselheira vocacional que, em seu trabalho como tutora privada, ajuda jovens a desvendar os mistérios do amor.

O filme começa quando uma das aulas de Azra, interpretada por Helin Kandemir, procura a ajuda da professora para se aproximar do crush.

Será que ela consegue conquistar o pretendente? E como a protagonista Azra se envolve na história? Só assistindo ao filme para saber.

Na Netflix, o elenco de Conselheira do Amor é formado inteiramente por atores turcos, pouco conhecidos pela audiência internacional.

A atriz Bensu Soral dá um verdadeiro show como a carismática protagonista Azra, e Helen Kandemir vive a adolescente que procura a ajuda da tutora.

O elenco principal de Conselheira do Amor conta também com Deniz Altan, Hatice Aslan, Elif Ceren Balikçi, Hülya Gülsen Irmak, Murat Karasu, Rami Narin, Halit Özgür Sari e Esengül Yilmaz Senalp.

Nas redes sociais, Conselheira do Amor já recebe muitos elogios, principalmente por sua história divertida e final impactante.

“Acabei de assistir Conselheira do Amor na Netflix. É uma comédia romântica do jeitinho que eu gosto, vale a pena conferir”, comentou uma assinante da plataforma no Twitter.

O filme, dessa forma, repete o sucesso de outras produções turcas da Netflix, como O Milagre da Cela 7 e O Violino do Meu Pai.

Você já pode conferir a trama de A Conselheira do Amor na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.