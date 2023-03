A comovente comédia que todo mundo está vendo na Netflix

Em Uma Ilha Bem Distante é a nova comédia romântica que tem alcançado muitos assinantes da Netflix. Vamos ver sobre o que o filme se trata.

“Ao viajar à Croácia para conhecer a casa que ganhou de herança, uma mulher reencontra a alegria de viver e abre as portas para um novo amor”, diz a sinopse de Em Uma Ilha Bem Distante.

Trata-se de uma comédia alemã estrelada por Naomi Krauss como uma mulher estressada, que desesperadamente se lança em sua primeira oportunidade de escapar de sua vida atormentada, mesmo que apenas por um momento.

Esse retiro, contudo, pode se estender indefinidamente, já que envolve fugir de sua família desagradável e pouco apreciativa para um local tão bonito que faz com que os cartões postais de férias pareçam folhetos para o aterro sanitário local.

Mostramos, abaixo, mais sobre Em Uma Ilha Bem Distante, e o que os críticos estão dizendo sobre a comédia romântica da Netflix.

Mais sobre Em Uma Ilha Bem Distante

O elenco de de Em Uma Ilha Bem Distante é composto por Naomi Krauss, Goran Bogdan, Adnan Maral, Artjom Gilz, Vedat Erincin, Mladen Vasari, Davor Tómic, Paula Schramm, Christian Schneller e muitos outros.

Trata-se de uma produção original da Netflix em conjunto com as produtoras Olga Film GmbH e Pakt Media.

O filme foi dirigido por Vanessa Jopp com roteiro de Jane Ainscough baseado na história de Alex Kendall. As duas já haviam trabalhado juntas em produções alemãs como Gut gegen Nordwind.

Desde o seu lançamento, Em Uma Ilha Bem Distante recebeu críticas mistas. Por um lado, o Ready Steady Cut indicou que é “muito engraçada e doce sobre pessoas de uma certa idade”, focando na escolha da idade da protagonista e comentando “quando foi a última vez que você viu uma atriz corajosa o suficiente para mostrar e aceitar suas imperfeições?”.

No entanto, de acordo com Decider, ele teve problemas com o roteiro e a direção e observou que a superficialidade da história “faz Naomi Krauss um desserviço” e que no final Em Uma Ilha Bem Distante é ‘legal’, mas ‘agradável’, o que não significa ser ‘bom'”.

Atualmente, o longa-metragem está em 1º lugar dentre os 10 filmes mais assistidos na Netflix do Brasil nos últimos dias. Com isso, a obra superou Patrulha Canina: O Filme.

Em Uma Ilha Bem Distante está disponível na Netflix.

