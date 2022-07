A Different Man: Astro da Marvel está irreconhecível em filme; veja

Um dos astros da Marvel, Sebastian Stan, está irreconhecível em imagens do filme A Different Man.

O novo longa-metragem da A24, além de Stan, será estrelado por Renate Reinsve e Adam Pearson, um ator que sofre de neurofibromatose.

Uma nova imagem do filme foi revelada, trazendo o ator com próteses faciais, para interpretar um personagem que tenta reconstruir sua face em uma cirurgia (via Digital Spy).

Stan será Edward, o homem que passa pela cirurgia. Atualmente, as gravações do filme estão em andamento, embora uma data de estreia não tenha sido confirmada.

Veja a imagem, abaixo.

Mais sobre A Different Man

“O filme segue Edward, um pária que está buscando uma nova vida e um novo começo. Depois de passar por uma cirurgia reconstrutiva facial, ele se fixa em um homem estrelando como ele em uma produção teatral baseada em sua vida anterior”, revela a sinopse.

Lawrence Arancio, Neal Davidson, Juney Smith e Christopher Spurrier também estrelam o filme. Aaron Schimberg dirige e escreve.

A Different Man não possui previsão de lançamento.

