A Escola do Bem e do Mal: Com atriz da Marvel, filme da Netflix ganha pôster e data

O novo filme da Netflix com atriz da Marvel, A Escola do Bem e do Mal, ganhou um pôster mágico e data de lançamento.

Estrelado por Charlize Theron, que apareceu em Doutor Estranho 2, o longa-metragem será lançado em 21 de outubro (via Netflix Brasil).

Continua depois da publicidade

O novo projeto dirigido por Paul Feig conta a história de sequestros misteriosos em um povoado, que acontecem a cada quatro anos.

Segundo a lenda antiga, os jovens são forçados a entrar em uma escola que os definirão como vilões ou heróis das histórias.

Veja o pôster, abaixo.

Já tenho data pra escola mágica que dá origem para todos os contos de fada.



A Escola do Bem e do Mal estreia dia 21 de outubro.✨ pic.twitter.com/juCSOgIor3 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) July 21, 2022

A magia retorna na Netflix

Do diretor Paul Feig, que adapta os livros de Soman Chainani, o elenco é composto por Charlize Theron, Kerry Washington, Michelle Yeoh e Cate Blanchett.

Leia a sinopse do longa-metragem.

“No povoado de Gavaldon, a cada quatro anos, dois adolescentes somem misteriosamente há mais de dois séculos. Os pais trancam e protegem seus filhos, apavorados com o possível sequestro, que acontece segundo uma antiga lenda: os jovens desaparecidos são levados para a Escola do Bem e do Mal, onde estudam para se tornar os heróis e os vilões das histórias.

Sophie torce para ser uma das escolhidas e admitida na Escola do Bem. Com seu vestido cor-de-rosa e sapatos de cristal, ela sonha em se tornar uma princesa. Sua melhor amiga, Agatha, porém, não se conforma como uma cidade inteira pode acreditar em tanta baboseira.

Ela é o oposto da amiga, que, mesmo assim, é a única que a entende. O destino, no entanto, prega uma peça nas duas, que iniciam uma aventura que dará pistas sobre quem elas realmente são.”

A Escola do Bem e do Mal chega ao catálogo da Netflix em 21 de outubro de 2022.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.