A Escola do Bem e do Mal: Explicamos o final do filme da Netflix com Charlize Theron

Alerta de spoilers

A Escola do Bem e do Mal é o mais novo filme de fantasia da Netflix, que traz Charlize Theron no elenco. O desfecho pode ter deixado alguns fãs confusos. Vamos mergulhar nele agora.

Baseado no primeiro livro da série de seis partes de Soman Chainani, A Escola do Bem e do Mal segue duas melhores amigas – Sophie (Sophia Anne Caruso) e Agatha (Sofia Wylie) – que são levadas para a instituição titular onde heróis de contos de fadas e vilões são feitos.

Continua depois da publicidade

Enquanto Agatha aterrissa confortavelmente na Escola do Bem, Sophie é “erroneamente” jogada na Escola do Mal.

O diretor da escola (Laurence Fishburne) insiste que sua instituição não comete erros, então as melhores amigas são deixadas para estudar sob a orientação de Clarissa Dovey (Kerry Washington), a reitora da escola do bem, e Leonora Lesso (Charlize Theron), a reitora da escola do mal.

As complicações surgem quando Sophie e Agatha conhecem Tedros (Jamie Flatters), um príncipe de conto de fadas com todos os enfeites que tem direito.

Eventualmente, Sophie, apaixonada, deixa seu interesse e disponibilidade bem claros, mas Tedros é muito mais apaixonado por Agatha, que rotineiramente desafia sua percepção principesca do mundo ao seu redor.

Não foi um erro afinal

Conforme as semanas passam, fica claro que Sophie e Agatha estão exatamente onde elas pertencem; Agatha descobre que tem o poder de restaurar os seres amaldiçoados à sua forma original, enquanto as habilidades sombrias de Sophie recebem o selo de aprovação de Rafal (Kit Young), o irmão malvado do Mestre da Escola.

Embora Agatha ajude Sophie a impressionar Tedros, a tal ponto que ela consegue um convite para o baile anual, tudo vai errado daí em diante.

As escolas mergulham no caos, Sophie e Tedros são punidos e a amizade das garotas vai por água abaixo. Rafael, que estava disfarçado o tempo todo, ainda toma vantagem da situação ao ensinar Sophie magia proibida de sangue.

Então as coisas ficam realmente sombrias, pois Rafal convence Sophie de que ele sempre foi seu verdadeiro amor.

Seu beijo condena ambas as escolas, provocando rios de sangue, gritos enlatados e devastação geral. Agatha e Tedros aparecem para a batalha final contra Rafal, que termina com Agatha dando o golpe final.

E embora Sophie quase sucumba aos ferimentos, ela é salva pelo beijo de Agatha, “pois o que é mais verdadeiro do que o amor entre amigas?”.

Pontas soltas

Com Rafal derrotado, as duas escolas finalmente se unem, permitindo que o Bem e o Mal coexistam em harmonia.

Sophie pretende voltar para Gavaldon sozinha, mas Agatha não pode deixar sua melhor amiga voar sozinha, então ela dá um beijo de despedida em Tedros e deixa a escola para trás.

“E isso, você poderia dizer, é o fim da nossa história”, narra Cate Blanchett. Ou é? Antes dos créditos, vemos uma das flechas de Tedros perfurando o vórtice entre os mundos com uma mensagem: “Eu preciso de você, Agatha!”.

Não é de surpreender que o filme termine dessa maneira, já que as flechas de Tedros perfurando o vórtice são um ponto central da trama no segundo livro da franquia. No livro, no entanto, a mensagem de Tedros pede que Sophie retorne à Escola, enquanto apenas o nome de Agatha é mencionado no filme.

A Escola do Bem e do Mal já está disponível na Netflix e está atraindo muitos fãs da plataforma.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.