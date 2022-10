A Escola do Bem e do Mal terá continuação na Netflix?

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, A Escola do Bem e do Mal já é sucesso na plataforma! Pouco depois da estreia, o filme garantiu o Número 1 no Top 10 do streaming – graças à sua trama mágica e elenco de estrelas. Quem já conferiu a história quer saber: o longa terá uma continuação na plataforma?

“Sophie e Agatha são grandes amigas. Mas será que essa amizade vai resistir dentro de uma escola mágica que treina heróis e vilões?”, afirma a sinopse oficial de A Escola do Bem e do Mal.

Um dos grandes trunfos de Escola do Bem e do Mal é seu elenco, que conta com estrelas como Charlize Theron (Doutor Estranho no Multiverso da Loucura), Kerry Washington (Scandal), Michelle Yeoh (The Witcher: A Origem) e Laurence Fishburne (Matrix).

Revelamos abaixo tudo que já se sabe sobre a (possível) continuação de A Escola do Bem e do Mal na Netflix; confira.

Escola do Bem e do Mal tem tudo para ganhar sequência na Netflix

A Escola do Bem e do Mal mal estreou na Netflix, e os fãs já exigem a produção de uma continuação.

O filme, vale lembrar, é uma adaptação da saga literária de Soman Chainani. A Escola do Bem e do Mal faz um ótimo trabalho ao caracterizar suas personagens e introduzir os conceitos das aulas.

Até o momento, a Netflix não encomendou uma continuação de A Escola do Bem e do Mal. No entanto, dado o enorme sucesso do filme, tudo indica que a plataforma dará o sinal verde para a produção de uma sequência.

Além disso, como a última fala do longa é: “Ficou claro que aquilo era apenas o começo”, a história deixa o caminho aberto para uma possível continuação.

O que se sabe é que a Netflix tem material de sobra para adaptar nas continuação de A Escola do Bem e do Mal. Afinal de contas, a saga literária de Soman Chainani conta com 6 livros.

Em “A World Without Princes” (Um Mundo Sem Príncipes), o segundo livro, as protagonistas Sophie e Agatha retornam à escola – e percebem que a instituição mudou muito desde a despedida.

Todos os garotos passam a viver na Escola do Bem, e as meninas, são colocadas na Escola do Mal. Os colégios também se enfrentam em um novo confronto – no qual a responsabilidade de Sophie e Agatha é encontrar a paz.

Se a Netflix resolver adaptar os próximos volumes de A Escola do Bem e do Mal, todo o elenco principal deve retornar nos novos filmes.

Logo, os fãs podem aguardar a volta de Sophia Anne Caruso (Sophie), Sofia Wylie (Agatha), Charlize Theron (Lady Lesso), Kerry Washington (Clarissa Dovey), Michelle Yeoh (Professora Anemone), Jamie Flatters (Tedros) e Kit Young (Rafal).

Enquanto a Netflix não confirma a continuação, os fãs podem conferir A Escola do Bem e do Mal na plataforma.

