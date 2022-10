A fantasia dramática que todo mundo está assistindo na Netflix

Conheça Aníkúlápó, o filme nigeriano de fantasia e drama que está em 3º lugar no top 10 de filmes na Netflix Brasil.

Veja a sinopse do longa: “Depois de ser assassinado por ter um caso com uma rainha, um viajante encontra um pássaro místico com o poder de lhe conceder uma segunda chance.”

O filme explora a lenda do pássaro Akala do folclore yoruba, animal com o poder de reviver os mortos. A história começa com o cadáver de Saro no meio de uma mata, até que Akala chega e o ressuscita. Então seguimos para o passado, para entender a morte do personagem.

Descobrimos que Saro era apenas um viajante que trabalha fazendo tecidos. Ele chega sem nada em uma vila mas com a ajuda de Awarun, uma poderosa empresária local, ele consegue um emprego e, após “trocar favores” com ela, Saro ganha um espaço que pode usar para fazer seus tecidos.

Mas o drama começa depois de um tempo, quando Saro já tem notoriedade como tecelão e consegue a oportunidade de vender para as esposas do rei. Lá ele conhece Arolake, a esposa favorita do monarca, e eles se apaixonam.

Agora já dá para ter uma ideia de como ele chega na condição que estava no início do filme, mas várias reviravoltas acontecem, especialmente após sua ressureição, quando Saro ganha alguns poderes especiais.

Aníkúlápó chama atenção na Netflix

A experiência do filme vai além da história cheia de reviravoltas e dramas, mas também é uma janela para o cinema nigeriano.

O filme dirigido pelo cineasta Kunle Afolayan, tem 75% de aprovação do público no Rotten Tomatoes. Uma das críticas positivas do longa diz que: “A fotografia, cenários e performances neste drama são confiantes e bem escritos.”

O longa explora a cultura africana em uma história de ganância, amor proibido, vingança e magia. Talvez seja exatamente o que você esteja procurando para sair um pouco dos filmes que está acostumado.

Aníkúlápó está disponível na Netflix.

