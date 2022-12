A ficção científica pós-apocalíptica que todo mundo está vendo na Netflix

A Netflix lançou um novo filme de ficção científica pós-apocalíptica que está dando o que falar entre o público, e todo mundo está vendo o longa-metragem.

O longa de Hong Kong, Exército do Amanhã, conquistou um espaço no top 10 da Netflix no Brasil, atualmente ocupando a quinta posição. O filme superou O Diário de Noel, As Nadadoras, entre outros.

“No mundo pós-apocalíptico, um meteorito infectado com uma planta mortal atinge o planeta e um esquadrão suicida tem algumas horas para salvar sua cidade do colapso total”, revela a sinopse oficial de Exército do Amanhã, da Netflix.

Com a direção de Yuen Fai Ng, novato como cineasta, o filme teve o roteiro escrito por Ho-Leung Lau, Chi-Leung Law e Tin Shu Mak.

O elenco é composto pelos astros Louis Koo (Três Ladrões e um bebê), Sean Lau (Mad Detective), Nick Cheung (Imbatível) e Carina Lau (Dias Selvagens).

O que a crítica está dizendo?

Por enquanto, a pontuação da crítica não foi revelada no Rotten Tomatoes, embora tenha dois comentários de críticos elogiando o filme.

Já a pontuação do público, com menos de 50 avaliações, considera o filme mediano, contabilizando apenas 60%.

As duas críticas presentes no Rotten Tomatoes elogiaram os elementos de ação presentes no novo filme da Netflix, bem como os efeitos especiais.

“Abençoado com um ritmo acelerado e, acima de tudo, uma demonstração técnica melhor do que o esperado em efeitos especiais e cenários de ação”, disse Casey Chong do ScreenHK.

“Muitos dos elementos de ação de fantasia são divertidos de assistir, mesmo que sejam extraídos de filmes de ficção científica significativamente melhores”, revelou Edmund Lee, do South China Morning Post.

Exército do Amanhã está disponível na Netflix.

