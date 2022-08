A forma extrema como astro de Doutor Estranho evita dar spoilers da Marvel

A Marvel Studios busca ao máximo evitar spoilers de seus filmes. Mesmo assim, muitos acabam vazando, seja por conta dos atores, ou pessoas com acesso aos bastidores dos longas-metragens. Benedict Cumberbatch, o Doutor Estranho, é um que recorre a métodos extremos para evitar estragar os filmes.

De qualquer filme da Fase 4 do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa ofereceu as reviravoltas mais pesadas. Dentre elas, o retorno de Tobey Maguire e Andrew Garfield como Peter Parker de diferentes universos do Homem-Aranha.

Continua depois da publicidade

Manter os retornos dos atores anteriores do Homem-Aranha em segredo era uma tarefa difícil para o elenco do filme, mas Cumberbatch tomou medidas surpreendentemente extremas para evitar estragar a história.

Como um ator experiente na indústria cinematográfica, que faz parte do MCU desde 2016, Benedict Cumberbatch já estava ciente das melhores práticas para evitar estragar as reviravoltas mais emocionantes de seus filmes.

Claro, para Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, era Tom Holland quem temia ser o ator para estragar o enredo multiversal de Peter Parker.

Andrew Garfield havia negado explicitamente qualquer envolvimento no filme em várias ocasiões antes de seu lançamento, mas sempre foi suspeito que o ator não estava sendo totalmente verdadeiro.

Enquanto Cumberbatch não mentiu sobre a história de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa, ele foi a extremos para evitar estragá-la.

Benedict Cumberbatch é um profissional

Como muitos de seus colegas do MCU, Cumberbatch evitava responder diretamente a qualquer pergunta sobre quem apareceria no filme e o que a história traria.

No entanto, ele também revelou surpreendentemente que, a fim de evitar dar spoilers, ele optou por não ler todo o roteiro (ScreenRant).

Semelhante a muitos fãs, Cumberbatch queria experimentar a jornada das reviravoltas de Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa sem spoilers, então se a tática do ator pode ser acreditada, ele provavelmente não tinha as respostas para muitas das perguntas pesadas que lhe foram feitas.

Outra maneira como o ator evitou dar spoilers do MCU foi quando ele impediu Tom Holland de acidentalmente deixar escapar certos detalhes sobre Vingadores: Guerra Infinita.

Durante entrevistas com ambos os atores, Holland estava tendo dificuldades para evitar certas perguntas sem estragar detalhes, o que levou Cumberbatch a cobrir a boca do jovem ator ou interrompê-lo com vários ruídos no meio de suas respostas.

Os filmes da Marvel estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.