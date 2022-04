A Freira 2 é o próximo filme da franquia Invocação do Mal

A Warner Bros. revelou que o próximo filme da franquia Invocação do Mal será A Freira 2, que já está em desenvolvimento.

Conforme o Bloody Disgusting, Michael Chaves vai dirigir a continuação. Ele foi responsável pela direção de A Maldição da Chorona previamente.

Além disso, Chaves comandou Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio, mais recente iteração da franquia, que, atualmente, encontra-se disponível no HBO Max.

Vale apontar que Chaves também trabalhou como diretor de segunda unidade no primeiro A Freira. Portanto, ele já está mais que familiarizado com a franquia.

Akela Cooper, de Maligno, vai escrever o roteiro de A Freira 2, cujos detalhes ainda não foram divulgados.

Mais sobre A Freira

‎Em ‎‎A Freira‎‎, um padre com um passado assombrado e uma noviça no limiar de seus votos finais são enviados pelo Vaticano para investigar a morte de uma jovem freira na Romênia e enfrentar uma força malévola na forma de uma freira demoníaca.‎

Bonnie Aarons vive a personagem titular em A Freira e em Invocação do Mal 2.

O primeiro filme conquistou US$ 365 milhões na bilheteria, assegurando a anunciada continuação.

Ainda não há data de estreia para A Freira 2. O primeiro filme e o restante da franquia Invocação do Mal estão disponíveis no HBO Max.