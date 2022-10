A Freira 2 terá retorno de atriz do primeiro filme

O novo projeto de terror do universo de Invocação do Mal, A Freira 2, terá o retorno de grande estrela do primeiro filme.

De acordo com o Deadline, Taissa Farmiga, que viveu a Irmã Irene em A Freira, está retornando para interpretá-la novamente.

A atriz é muito conhecida por ser a irmã de Vera Farmiga, que viveu Lorraine Warren na trilogia Invocação do Mal. Taissa se junta a Storm Reid, recém escalada para o filme.

Michael Chaves, diretor de Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio, vai dirigir a sequência, que tem o roteiro de Akela Cooper.

A história vai se passar em 1956, na França, após um padre ser assassinado e um mal estar se espalhando. No momento, as filmagens da sequência estão em andamento.

Mais sobre A Freira

‎Em ‎‎A Freira‎‎, um padre com um passado assombrado e uma noviça no limiar de seus votos finais são enviados pelo Vaticano para investigar a morte de uma jovem freira na Romênia e enfrentar uma força malévola na forma de uma freira demoníaca.‎

Bonnie Aarons vive a personagem titular em A Freira e em Invocação do Mal 2.

O primeiro filme conquistou US$ 365 milhões na bilheteria, assegurando a anunciada continuação.

A Freira 2 estreia dia 8 de setembro de 2023. O primeiro filme e o restante da franquia Invocação do Mal estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.