A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets ganha pôsteres de personagens

A Netflix divulgou diversos pôsteres de A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets, continuação da famosa animação em stop-motion, anunciada em 2022.

Os cartazes revelam os inúmeros personagens dessa sequência, muitos dos quais retornam do filme original.

Continua depois da publicidade

A Ameaça dos Nuggets ocorre após os eventos do grande sucesso em stop-motion de 2000. Tendo escapado por pouco de se tornarem tortas de frango na fazenda de Tweedy, as aves encontraram paz em uma ilha-santuário com todos os recursos para hospedar todo o rebanho.

Tornou-se o lugar perfeito para Ginger e Rocky, interpretados por Julia Sawalha e Mel Gibson no filme original, respectivamente, se estabelecerem e chocarem uma filha chamada Molly. As galinhas estão dispostas a arriscar seu final feliz, no entanto, quando descobrem uma nova trama no continente que ameaça todas as galinhas ao alcance dos humanos. Elas decidem se unir mais uma vez para invadir e salvar seus irmãos desse terrível destino.

Veja os cartazes, abaixo.

Mais sobre A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets

O novo filme vai seguir o mesmo grupo de galinhas do original. Rocky e Ginger, a dupla principal da primeira história, retornam novamente com o mesmo espírito de comédia e aventura, enfrentando uma nova ameaça em A Fuga das Galinhas 2.

Na sequência, a dupla ganha uma filha chamada Molly. No elenco internacional, os protagonistas ganham novas vozes, com Thandie Newton e Zachary Levi. Bella Ramsey, de Game of Thrones, será Molly.

Os retornos ficam por conta de Imelda Staunton (Harry Potter, Pride) como Bunty, Jane Horrocks sendo Babs, e Lyn Ferguson como Mac.

Há também novos personagens em A Fuga das Galinhas 2 que são Frizzle (Josie Sedgwick-Davies), Fowler (David Bradley), Nick (Romesh Ranganathan), Fetcher (Daniel Mays), e o Dr. Fry (Nick Mohammed). A direção fica com Sam Fell.

A Fuga das Galinhas: A Ameaça dos Nuggets chega em 2023 na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.