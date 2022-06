A Hora do Pesadelo pode ganhar reboot com ator original

A franquia de terror A Hora do Pesadelo pode ganhar um filme reboot com o ator original.

Em entrevista recente, o presidente da Blumhouse, Jason Blum, revelou o desejo de trazer Robert Englund de volta. Ele afirma que a produtora está tentando fazer um reboot de A Hora do Pesadelo há anos (via Bloody Disgusting).

‎”‎‎Eu poderia fazê-lo voltar‎‎. ‎‎Eu poderia fazer qualquer um voltar”, disse Blum.

Blum ainda disse sobre o novo filme O Exorcista, e que trouxe uma atriz original de volta, e revelou que idade não é um problema para trazer Englund ao papel outra vez.

“‎‎Ellen Burstyn tem 87 anos, e conseguimos convencê-la a aparecer no próximo filme de ‎‎O Exorcista‎‎. E ele tem 75 anos. É jovem”, comentou o CEO da Blumhouse.

Assim como fez com Halloween, a Blumhouse quer reviver A Hora do Pesadelo. A produtora está, atualmente, desenvolvendo uma nova leva de filmes da franquia O Exorcista, bem como Evil Dead Rise para a HBO Max.

Os direitos da franquia estão sendo mantidos pelos representantes do diretor Wes Craven. Por sua vez, a New Line Cinema possui os direitos de distribuição internacionalmente.

Veja a entrevista abaixo.

Retorno de A Hora do Pesadelo

Não é de hoje que os fãs pedem um retorno da franquia, além de roteiristas e atores. A atriz Heather Langenkamp, em 2019, revelou que gostaria de reprisar o papel de Nancy em um novo filme.

Wes Craven, criador de A Hora do Pesadelo e diretor do filme original de 1984, trabalhou com Robert Englund em toda a saga.

“Um grupo de adolescentes tem pesadelos horríveis, em que são atacados por um homem deformado com garras de aço. Ele apenas aparece durante o sono e, para escapar, é preciso acordar”, diz a sinopse.

“Os crimes vão ocorrendo seguidamente, até que se descobre que o ser misterioso é na verdade Freddy Krueger, um homem que molestou crianças na rua Elm e que foi queimado vivo pela vizinhança. Agora, Krueger pode ter retornado para se vingar daqueles que o mataram, através do sono”, continua a sinopse.

A Hora do Pesadelo está disponível na HBO Max.

