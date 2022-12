A icônica cena de Harry Potter que os atores queriam que não tivesse sido cortada

Na adaptação de Harry Potter, dos livros aos cinemas, algumas das cenas mais interessantes da obra original acabaram ficando de fora das telonas. Em um papo com os fãs nas redes sociais, Daniel Radcliffe, o intérprete de Harry, revelou uma icônica cena dos livros que, segundo o elenco, deveria fazer parte dos filmes.

Nos cinemas, a saga Harry Potter chegou ao fim em 2011. Porém, o Universo Mágico continua presente no cânone da cultura pop. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Harry Potter faturou mais de 7 bilhões de dólares somente com as bilheterias dos filmes. A saga também conta com um parque temático e inúmeros produtos licenciados.

Revelamos abaixo a cena dos livros de Harry Potter que Daniel Radcliffe e outros integrantes do elenco gostariam de ter visto nos filmes; confira.

Cena de A Câmara Secreta seria ótima para os filmes de Harry Potter

Fãs de Harry Potter sabem que os corredores de Hogwarts são repletos de fantasmas. Entre eles, destacam-se o Barão Sangrento, Helena Corvinal, Murta que Geme, Professor Binns, Frei Gordo e Nick Quase Sem Cabeça.

O último é, definitivamente, o fantasma mais icônico de Harry Potter. Nos cinemas, esse animado espírito foi interpretado pelo lendário ator britânico John Cleese.

Na saga Harry Potter, Nick Quase Sem Cabeça é o fantasma residente da Grifinória. Nos livros, ele assume um papel bem mais importante.

Em Harry Potter e a Câmara Secreta, o fantasma dá uma festa para comemorar o aniversário de sua morte. Mesmo sem saber, ele acaba servindo como um dos principais catalisadores para o conflito do livro.

A celebração fantasmagórica oferece um vislumbre do que realmente significa ser um fantasma no mundo de Harry Potter.

Em um papo com os fãs no Reddit, Daniel Radcliffe revelou ter se chocado ao perceber que uma das cenas mais icônicas de A Câmara Secreta não seria adaptada para os cinemas.

“No início, a Emma (Watson, intérprete de Hermione), o Rupert (Grint, que vive Rony) e eu nos surpreendemos ao descobrir que todos nós havíamos amado o capítulo de A Câmara Secreta que fala sobre, eu acho, a festa de aniversário do Nick Quase Sem Cabeça. Acho que era uma espécie de festa fantasmagórica que não aparece nos filmes. Na época, todos ficamos chocados com a ausência”, comentou o ator.

Em listas de cenas dos livros de Harry Potter que deveriam ter sido adaptadas para o cinema, a festa de Nick Quase Sem Cabeça é sempre citada.

Todos os filmes da franquia Harry Potter estão disponíveis no HBO Max.

