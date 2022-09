A importante lição que astro de Cobra Kai aprendeu com a DC

Você, provavelmente, conhece Xolo Maridueña por sua performance como Miguel Diaz em Cobra Kai. Em 2021, o ator foi escalado como Jaime Reyes no filme Besouro Azul – um dos mais aguardados lançamentos da DC. Durante as gravações do longa, o astro de Cobra Kai aprendeu uma importante lição.

Recentemente, Cobra Kai lançou sua 5ª temporada na Netflix. “Terry está querendo mudar as coisas no Cobra Kai, então Daniel, Johnny e um velho aliado unem forças para uma batalha que vai muito além do tatame”, afirma a sinopse dos novos episódios.

Além de Xolo Maridueña como Miguel, o elenco de Cobra Kai conta com William Zabka (Johnny Lawrence), Ralph Macchio (Daniel LaRusso), Tanner Buchanan (Robby), Peyton List (Tory) e Mary Mouser (Sam).

Revelamos abaixo tudo que Xolo Maridueña aprendeu com a DC nas gravações de Besouro Azul; confira.

Miguel de Cobra Kai sai da zona de conforto em Besouro Azul

Em uma entrevista a um podcast americano, Xolo Maridueña afirmou ter aprendido grandes lições nas filmagens de Besouro Azul.

Segundo o ator, foi essencial sair de sua zona de conforto para encontrar uma perspectiva única para o herói Jaime Reyes.

“Eles (a DC) não me pressionaram, mas deixaram claro que o filme é uma oportunidade de trazer algo novo para esse universo. Nós já conhecemos (e amamos) personagens como o Miguel de Cobra Kai ou o Victor de Parenthood. Por isso, essa é uma ótima chance de mostrar algo diferente”, comentou o ator.

Para desenvolver suas habilidades artísticas, e diversificar seu estilo de atuação, Xolo contou com a ajuda de Nancy Banks, uma aclamada treinadora de atores.

“Foi tudo muito divertido. Preciso agradecer a Nancy, já que a experiência não seria a mesma sem ela”, afirmou o ator.

Em Besouro Azul, Xolo Maridueña interpreta o herói titular. Nas HQs da DC, o Besouro Azul conta com diversos poderes energéticos.

Nas gravações do longa, o ator foi alertado sobre a necessidade de diferenciar Jamie Reyes do Miguel de Cobra Kai.

“Em um dos testes de química, um produtor chegou até mim e disse: ‘Olha, estamos adorando os testes. Mas você precisa lembrar que esse não é o Miguel. Temos que criar algo diferente’”, explicou o ator.

Com previsão de estreia para agosto de 2023, Besouro Azul tem direção de Angel Manuel Soto, de Charm City Kings.

Além de Xolo Maridueña como o protagonista, o filme tem Bruna Marquezine no elenco. A brasileira interpreta Penny, a grande crush do Besouro Azul.

O elenco do longa conta também com George Lopez (Arlequina), Adriana Barraza (Arraste-Me Para o Inferno), Raoul Trujillo (Lista Negra) e Susan Sarandon (Thelma & Louise).

Besouro Azul estreia em 18 de agosto de 2023. Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios de Cobra Kai na Netflix.

