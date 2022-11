A Jaula: Suspense do Star+ vai te fazer tremer de nervoso

O Star+ tem um lançamento que tem dado o que falar. Trata-se de A Jaula, filme brasileiro que está em primeiro lugar dentre os mais assistidos da plataforma nos últimos dias.

“Djalma da Rocha (Suede), um ladrão que entra com facilidade no SUV estacionado numa rua pacata em São Paulo, mas, ao tentar sair, descobre que está preso em uma armadilha, incomunicável, sem água ou comida”, começa a sinopse oficial.

“Recai somente sobre ele a vingança de Henrique Farrari (Nero), o médico famoso planejou a emboscada após sofrer inúmeros assaltos. Quem passa em volta não percebe o embate que se arma entre o sádico vingador e o ladrão prisioneiro no carro”, continua a sinopse.

Veja o trailer de A Jaula, abaixo.

Mais sobre A Jaula

No filme do Star+, Djalma é vivido pelo ator Chay Suede. Ele é mais conhecido por ter estrelado Amor de Mãe, Segundo Sol e Rebelde, dentre outras novelas e filmes.

Já Alexandre Nero interpreta o Dr. Henrique Ferrari em A Jaula, um médico que cansou de ser vítima da constante violência em São Paulo. Ele arma um plano de vingança após sofrer inúmeros assaltos, transformando seu próprio carro em uma armadilha.

É justamente no carro dele em que Djalma fica preso, sendo criada, assim, a premissa do filme do Star+.

A Jaula tem direção de João Wainer, também conhecido por Junho: O Mês que abalou o Brasil, Pixo e Espírito da Luta.

Jaula já está disponível no Star+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.