A lenda e os filmes que inspiraram Meu Amigo Lutcha, na Netflix

Já disponível no catálogo brasileiro da Netflix, Meu Amigo Lutcha se tornou um inusitado sucesso na plataforma, liderando o Top 10 do streaming com uma trama divertida e cheia de surpresas. O longa não é baseado em uma história real – mas encontra inspiração em vários filmes e uma famosa lenda latina.

“Durante uma visita à família no México, um menino solitário faz amizade com uma criatura mítica. Juntos, eles embarcam em uma grande aventura”, diz a sinopse de Meu Amigo Lutcha na Netflix.

Liderado pelo ator mirim Evan Whitten, o elenco de Meu Amigo Lutcha conta também com Demián Bichir (A Freira) e Christian Slater (Dirty John).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre as inspirações de Meu Amigo Lutcha na Netflix; confira!

Conheça as inspirações de Meu Amigo Lutcha na Netflix.

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Meu Amigo Lutcha lidera o Top 10 da plataforma, superando até mesmo o hit Mistério em Paris.

Diferentemente do que muitos fãs imaginam, o longa não é baseado em uma história real ou em um livro. Sua história é completamente original, produzida por Marcus Rinehart, Sean Kennedy Moore, Joe Barnathan e Brendan Bellomo.

A partir do conceito desenvolvido pelo grupo, Jonás Cuarón – o filho do cineasta Alfonso Cuarón, da saga Harry Potter – produziu o roteiro do longa.

A equipe criativa de Meu Amigo Lutcha, é claro, se inspirou na lenda do chupacabra para desenvolver a trama do filme.

Para quem não conhece, a lenda do chupacabra faz parte do folclore de vários países da América Latina, incluindo o Brasil. Essa criatura é descrita como um ser reptiliano de aparência alienígena que chupa o sangue de cabras, bodes e outros animais de fazenda.

O chupacabra foi “visto” pela primeira vez na cidade de Moca, em Porto Rico. O mito, desde então, explodiu nos anos 90, englobando países como México, Panamá, Peru, Brasil e Estados Unidos.

É importante lembrar que o chupacabra é apenas uma criatura folclórica. Ou seja: não existe de verdade.

Em um papo recente com a imprensa, o diretor Jonás Cuarón revelou como sua infância no México influenciou a caracterização do chupacabra em Meu Amigo Lutcha.

“Obviamente, era uma criatura assustadora! Mas naquelas histórias, sempre houve algo interessante e excitante… uma certa possibilidade de magia”, disse o diretor.

Em outra entrevista, o diretor de Meu Amigo Lutcha revelou os filmes que inspiraram o hit da Netflix. Segundo o cineasta, o longa é inspirado em clássicas aventuras familiares como Os Goonies e ET: O Extra-Terrestre, além do filme de monstros Gremlins.

Uma das principais intenções do diretor com o novo filme é salientar a importância da família por meio de uma grande aventura. Por isso, o relacionamento do protagonista Alex com os primos, os tios e o avô são cruciais para a condução da trama.

Meu Amigo Lutcha está disponível na Netflix.

