A Mãe: Jennifer Lopez é assassina em pôsteres de filme da Netflix

Jennifer Lopez, estrela principal de A Mãe, divulgou os pôsteres de seu mais novo filme na Netflix. A atriz ainda revelou que o trailer será lançado amanhã (11).

A Mãe conta a história de uma assassina mortal com uma identidade secreta e sombria. Ela parece ter vivido em isolamento, fugindo para sempre das sombras de seu passado.

Continua depois da publicidade

Ela estava vivendo uma vida em fuga de assassinos contratados, mas eles encontraram sua fraqueza final: uma filha que ela havia desistido anos antes.

Enquanto ela pretende manter sua filha a salvo de uma vida de crime, violência e perigo, ela não tem escolha a não ser sair das sombras.

Veja oa pôsteres de A Mãe, abaixo.

Mais sobre A Mãe

O filme é estrelado por Jennifer Lopez, Joseph Fiennes (Shakespeare Apaixonado, The Handmaid’s Tale) e Lucy Paez.

O restante do elenco inclui Omari Hardwick (Kick-Ass), Gael Garcia Bernal (Mozart in the Jungle), Paul Raci (Sound of Metal), Jesse Garcia (Os Vingadores) e Yvonne Senat Jones.

Niki Caro dirige A Mãe depois de recentemente dirigir o remake live-action de Mulan, do Disney+. Misha Green (Lovecraft Country) escreveu o roteiro original, com Peter Craig lidando com as revisões mais recentes.

A Mãe estreia em 12 de maio na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.