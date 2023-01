A Morte do Demônio: A Ascensão ganha trailer sangrento; veja

A Warner Bros. divulgou o primeiro trailer sangrento de A Morte do Demônio: A Ascensão, novo filme de terror da franquia.

O longa-metragem terá a produção executiva do diretor Sam Raimi e o ator Bruce Campbell, que viveu Ash Williams na saga Evil Dead.

No trailer, o demônio é apresentado pior do que nunca, ameaçando toda a família principal do filme e deixando um rastro de sangue (via Variety).

Beth e a filha de sua irmã precisam fugir do demônio, que possuiu a mãe da menina, antes que elas sejam mortas por ele.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Evil Dead Rise

“A ação agora desloca-se da floresta para a cidade. A Morte do Demônio: A Ascensão conta a perturbadora história de duas irmãs distantes, interpretadas por Alyssa Sutherland e Lily Sullivan, cujo reencontro é interrompido por demônios devoradores de carne que aparecem de repente, levando-as a uma batalha primal pela sobrevivência, enfrentando a versão mais assustadora que se possa imaginar de uma família”, diz a sinopse.

Lee Cronin dirige e é o roteirista do filme, que tem produção do astro Bruce Campbell, grande estrela da franquia.

Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Gabrielle Echols, Morgan Davies, Nell Fisher e Mia Challis fazem parte do elenco.

Evil Dead Rise estreia em 21 de abril de 2023.

