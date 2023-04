A Morte do Demônio: A Ascensão terá continuação?

Um dos filmes mais sangrentos dos últimos tempos, A Morte do Demônio: A Ascensão está fazendo o maior sucesso nos cinemas brasileiros. Quem já conferiu o longa de terror nos cinemas quer saber: o filme terá continuação após os chocantes eventos do desfecho?

“Após uma longa viagem pela estrada, Beth visita sua irmã mais velha, Ellie, que luta para criar três filhos sozinha em um pequeno apartamento em Los Angeles. Porém, o encontro é interrompido quando a família encontra um estranho livro escondido nas profundezas do prédio de Ellie”, diz a sinopse oficial de A Morte do Demônio: A Ascensão.

O filme de terror é protagonizado por Alyssa Sutherland, a Rainha Aslaug da série Vikings, e Lily Sullivan, de Monolito.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a continuação de A Morte do Demônio: A Ascensão; confira!

A Morte do Demônio: A Ascensão terá sequência nos cinemas?

Quem já conferiu a trama de A Morte do Demônio: A Ascensão sabe muito bem que o final do filme de terror deixa o caminho aberto para a produção de mais sequências.

Em meio ao lançamento do filme, Bruce Campbell, o eterno Ash da franquia original – que retorna em uma participação surpreendente em A Ascensão – disse que ele, Sam Raimi e Ivan Raimi estão planejando lançar “um novo filme de A Morte do Demônio a cada 2 ou 3 anos”.

“A partir de agora, as histórias poderão progredir mais… Estamos tentando lançá-los (os novos filmes) a cada 2 ou 3 anos, em vez de a cada década”, disse o ator.

Segundo Campbell, o futuro da franquia está nas mãos (e na mente) dos irmãos Sam e Ivan Raimi.

“Acho que, pela primeira vez, o Sam vai trabalhar com o irmão Ivan para criar a nova ‘bíblia’ que oferecerá aos futuros roteiristas e diretores uma ideia sobre o que faremos em seguida, e como essas histórias podem ser conectadas. Então, acho que os próximos filmes terão mais ligações. Porque, agora, é tudo sobre os livros (dos mortos): pode ser um livro no passado, no presente, no futuro… ainda estamos decidindo”, explicou o astro.

Lee Cronin, o diretor de A Morte do Demônio: A Ascensão, também falou sobre o futuro da franquia em um papo com a revista Variety.

“Tenho muitas ideias para o futuro! Não quero dizer ‘sequências’, já que o final (de A Ascensão) pode ser interpretado de várias maneiras. Para mim, o desfecho apenas encerra aquele loop que abrimos no início do filme. Da maneira como contamos a história, temos 4 possibilidades para os próximos capítulos”, disse o cineasta.

Na entrevista, o diretor também explica essas 4 possibilidades: a primeira é contar a história por trás do Livro dos Mortos, a segunda é acompanhar as aventuras da protagonista Beth após os eventos de A Ascensão, a terceira é mostrar o que aconteceu com os outros moradores do prédio de Ellie, e a quarta é continuar a trama de Jessica – a jovem que é possuída pelas entidades demoníacas no início e no final do longa.

Enquanto a sequência de A Morte do Demônio: A Ascensão não é confirmada, você pode assistir o filme de terror nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.