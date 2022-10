A Múmia: Astro dá ótima notícia aos fãs e faz críticas ao reboot de Tom Cruise

A Múmia de 1999 foi o filme que lançou Brendan Fraser ao estrelato, o ator estrelou os 3 filmes da franquia, tendo interpretado o arqueólogo Rick O’Connell pela última vez em 2008 em A Múmia: Tumba do Imperador Dragão.

Depois de um longo tempo sumido dos holofotes, o ator retornou para as vistas do público recentemente com o filme The Whale dirigido por Darren Aronofsky.

Com a reviravolta das repercussões de sua nova atuação, Fraser admitiu recentemente à Variety que, se convidado, retornaria para mais um filme de A Múmia

“Eu não sei como isso funciona, mas estaria aberto a retornar se alguém aparecesse com o conceito correto.”

A questão do conceito da obra é muito importante, e, para o ator, explica os motivos do fracasso do reboot com Tom Cruise de 2017.

Brendan Fraser explica porque A Múmia de Tom Cruise deu errado

Fraser não foi o último protagonista da franquia A Múmia. A série ganhou um reboot quando a Universal Studios estava tentando criar um universo expandido de suas histórias clássicas de monstro.

Tom Cruise não interpreta Rick O’Connel, mas sim, Nick Morton, em um filme muito mais voltado para a ameaça e ao terror que na ação e aventura característicos dos filmes anteriores, e é exatamente esse o ponto que Fraser enxerga como a falha da produção.

“É difícil de fazer esse filme. O ingredientes que nós tivemos para o nosso A Múmia, que eu não vi naquele filme, era a diversão. Que era o que faltava naquela encarnação. Era um filme de terror logo de cara demais. A Múmia é sobre a emoção da jornada, não é aterrorizante e assustador.”

É verdade que os filmes protagonizados por Fraser eram uma espécie de Indiana Jones 2.0, onde a ameaça é a própria descoberta voltando a vida em carne e osso.

O diretor Stephen Sommers, responsável pela trilogia original, revelou que escolheu Brendan para o papel porque: “Ele sabia dar um soco e levar um soco e tinha um ótimo senso de humor[…] Você realmente gosta daquele cara. Ele nunca apareci convencido ou arrogante.”

Tanto a trilogia da Múmia de Fraser quanto o reboot de Tom Cruise, estão disponíveis na Netflix.

