A Múmia: Por que filme com Tom Cruise nunca ganhou continuação

Os filmes da Múmia com Brendan Fraser são queridos até hoje, mas o reboot com Tom Cruise não conquistou o público da mesma forma. Veremos agora por que o longa-metragem jamais ganhou uma continuação.

Estrelado por Cruise, não somente o filme deveria ter gerado continuações, como seria o pontapé inicial para um universo cinematográfico.

Vale lembrar que, na época, todo e qualquer estúdio queria copiar o Universo Cinematográfico Marvel (MCU), algo que alguns tentam até hoje. A Universal não ficou de fora dessa e tentou lançar um universo compartilhado dos icônicos monstros como a Múmia, Drácula, Frankenstein e mais.

Os planos eram tão ambiciosos que até uma imagem promocional com o elenco foi lançada na época, com grandes nomes como Tom Cruise, Javier Bardem, Johnny Depp, Russell Crowe e mais.

Após A Múmia, no entanto, tudo foi por água abaixo. Veremos o porquê disso agora.

Por que A Múmia fracassou

“Um caçador de tesouros desperta uma princesa egípcia, que espera há séculos para se vingar de um mundo que a prejudicou”, diz a sinopse de A Múmia, de 2017.

O filme chegou a introduzir uma organização secreta conhecida como Prodigium, com direito a aparição de Russell Crowe como o Dr. Jekyll/Mr. Hyde, de O Médico e o Monstro.

A Múmia não chegou a ser um desastre completo, mas se saiu muito pior do que o estúdio esperava. Mundialmente, ele arrecadou US$ 409 milhões, com um orçamento de US$ 195 milhões, portanto por pouco se pagou (levando em conta os gastos de marketing, que não são contabilizados no orçamento).

Em entrevista prévia, o diretor de A Múmia, Alex Kurtzman, chegou a falar sobre os erros que aprendeu com as falhas da obra.

“A Múmia não é o que eu queria que fosse. Não estou mais envolvido nisso e não tenho ideia do que está acontecendo. Eu olho para trás agora e o que parecia doloroso na época acabou sendo uma bênção. Aprendi que tenho que seguir meus próprios instintos e, quando não consigo, acho que não posso ter sucesso”, disse o diretor.

O universo dos monstros da Universal começou a ser desmantelado pouco depois. A Noiva do Frankenstein foi engavetado entre 2017 e 2018 e em 2019, a Universal Pictures já havia cancelado todo o projeto ambicioso.

A Múmia, com Tom Cruise, está disponível na Netflix.

