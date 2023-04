A Noite das Bruxas: Novo filme do detetive Poirot ganha teaser e pôster

A 20th Century Fox divulgou o primeiro trailer e cartaz de A Noite das Bruxas, novo filme do detetive Hercule Poirot, vivido nos cinemas por Kenneth Branagh.

O filme dá continuidade à franquia formada por Assassinato no Expresso do Oriente (2017) e Morte no Nilo (2022).

Confira o trailer, que mostra Poirot durante uma sessão espírita na cidade de Veneza, e o pôster logo abaixo:

Pôster de A Noite das Bruxas

Na trama, baseada no romance “Hallowe’en Party”, de Agatha Christie, agora aposentado e vivendo em exílio auto-imposto na cidade mais glamorosa do mundo, Poirot relutantemente assiste a uma sessão espírita em um palazzo decadente e mal-assombrado. Quando um dos convidados é assassinado, o detetive é lançado em um mundo sinistro de sombras e segredos.

Além de Kenneth Branagh, o elenco também tem os atores Tina Fey, Kelly Reilly, Jamie Dornan, Jude Hill, Kyle Allen e Camille Cottin.

Branagh também dirige o filme a partir do roteiro de Michael Green (Logan).

A Noite das Bruxas estreia em 14 de setembro no Brasil.

