A Pequena Sereia: Ouça faixa do filme na voz de Halle Bailey

A Disney divulgou a versão completa de uma das faixas de A Pequena Sereia, “Part of Your World”, na voz da protagonista Halle Bailey.

A canção foi originalmente interpretada por Jodi Benson na animação clássica de A Pequena Sereia. Clique aqui para ouvir a versão de Halle Bailey.

Continua depois da publicidade

A música está disponível nas plataformas Apple Music, Amazon Music, Spotify e YouTube Music.

Halle Bailey como Ariel no live-action de A Pequena Sereia

Mais sobre A Pequena Sereia

A Pequena Sereia é um vindouro filme musical de fantasia dirigido por Rob Marshall a partir de um roteiro de Jane Goldman e David Magee.

Produzido pela Walt Disney Pictures, trata-se de uma adaptação em live-action do filme de animação de 1989 com o mesmo nome, vagamente baseado no conto de Hans Christian Andersen.

O filme é estrelado por Halle Bailey, Jonah Hauer-King, Javier Bardem e Melissa McCarthy (como Ursula), com Daveed Diggs, Jacob Tremblay e Awkwafina em papéis de voz.

Marshall, John DeLuca, Marc Platt e Lin-Manuel Miranda produzem, com este último também tendo sido o responsável pela criação de novas canções.

A Pequena Sereia estreia em 26 de maio de 2023. Clique aqui para assinar o Disney+ e conferir a animação original.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.