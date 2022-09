A polêmica cinebiografia para maiores que todo mundo está vendo na Netflix

Blonde tem dado o que falar na Netflix e já está dentre os mais assistidos da plataforma de streaming nos últimos dias. Mas, afinal do que se trata esse filme, que foi classificado para maiores de 18 anos? Veremos isso agora.

O longa-metragem retrata a vida de Marilyn Monroe, mas não é exatamente uma recriação muito fiel da vida da artista. Muitas liberdades foram tomadas pelos roteiristas, ainda que muito seja, de fato, verídico.

“Baseado no best-seller de Joyce Carol Oates, Blonde reimagina a vida de um dos maiores ícones de Hollywood, Marilyn Monroe. Da infância volátil como Norma Jeane até a fama e os relacionamentos, Blonde mistura realidade e ficção, explorando a divisão cada vez maior entre o lado público e o lado privado da atriz”, diz a sinopse oficial.

Atualmente, o longa-metragem está em segundo lugar dentre os 10 mais assistidos da Netflix. Blonde está atrás apenas de Lou, que também tem conquistado os assinantes do serviço.

Ao lado de Armas como Marilyn Monroe (nascida Norma Jeane Mortenson), o elenco de estrelas do filme assume versões sem nome de outras figuras famosas de Hollywood, que os fãs de Monroe devem ser capazes de perceber quem são.

Adrien Brody e Bobby Cannavale interpretam os dois maridos de Monroe, o dramaturgo e o ex-atleta, e Julianne Nicholson interpreta a mãe de Norma Jeane, Gladys. O filme também apresenta Sara Paxton, Xavier Samuel e Evan Williams.

Classificação indicativa polêmica

Blonde é o primeiro filme da Netflix a receber a classificação NC-17, que é bastante restrita nos EUA. Basicamente significa que ninguém abaixo de 17 anos pode assistir o filme. No Brasil, o filme é para maiores de 18 anos.

Isso é resultado de suas representações gráficas de violência sexual. Mas não quer dizer que o filme seja de teor pornográfico, ou algo assim. De fato, ele é mais leve nesse sentido que obras como 365 Dias (e suas continuações).

Além disso, Blonde causa polêmica por retratar Marilyn Monroe de maneira bem diferente, sem se importar com uma reconstrução factual da trajetória do ícone.

Joyce Carol Oates, a autora do livro que inspira o longa, nunca teve a intenção de produzir uma simples biografia de Marilyn Monroe. Na verdade, a escritora selecionou partes reais da vida da estrela e as vinculou com uma trama expansiva e alegórica, marcada por uma grande “intuição lírica”.

Blonde já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.