A polêmica comédia que todo mundo está vendo na Netflix

Você já assistiu Rumspringa – Um Amish em Berlim? Sucesso na Netflix, a comédia já garante posições de destaque no Top 10 de diversos países, incluindo o Brasil. Em meio à polêmica pela caracterização da comunidade Amish, o longa conquista fãs no mundo inteiro, e se estabelece como um dos filmes alemães mais populares da plataforma.

Rumspringa – Um Amish em Berlim é um projeto da cineasta Mira Thiel, conhecida por filmes como Gut zu Vögeln e Song für Mia. O roteiro é de Nika Henrich e Oskar Minkler.

Embora esteja fazendo sucesso na Netflix, Rumspringa divide as opiniões da audiência. No IMDB, por exemplo, a comédia garantiu apenas a nota 5.3 (em 10), com base em 208 resenhas críticas.

Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama divertida e o elenco de Rumspringa – Um Amish em Berlim na Netflix.

Tudo sobre Rumspringa: Um Amish em Berlim na Netflix

Primeiramente, é importante explicar o que significa Rumspringa. O termo é utilizado em comunidades ultra religiosas – como a dos Amish – para representar um período em que os adolescentes ganham um nível maior de liberdade.

Na Rumspringa, os jovens têm permissão para deixar as comunidades e se aventurar no mundo.

Ao final desse período, eles devem escolher entre retornar às comunidades e confirmar o batismo, ou abandonar a família e começar uma nova vida na sociedade “tradicional”.

Rumspringa: Um Amish em Berlim, aborda a jornada de autodescobrimento de um jovem que deixa sua comunidade Amish e vive grandes aventuras na capital alemã.

“Um jovem amish vai a Berlim para encontrar suas raízes e explorar outros modos de vida, mas acaba se apaixonando e precisa tomar uma grande decisão.

O clima de Rumspringa é muito parecido com o de outro sucesso da Netflix: a comédia francesa Mimadinhos.

Normalmente, filmes que abordam aspectos pouco conhecidos da comunidade Amish se envolvem em controvérsias pela caracterização dos sectos religiosos.

A comunidade Amish já sofre preconceito por não gozar dos prazeres da tecnologia moderna – o que é exacerbado por caracterizações estereotipadas em filmes e séries.

Fãs sabem que a Netflix não é estranha a polêmicas sobre a temática de filmes e séries.

Há alguns anos, a plataforma sofreu muitas críticas pelo lançamento da série Messias.

O elenco de Rumspringa: Um Amish em Berlim é formado inteiramente por atores alemães, pouco conhecidos pelo público internacional.

Timur Bartels, de séries como Club der roten Bänder, dá um show como o protagonista Jacob.

O filme da Netflix conta também com Matthias Bundschuh, João Kreth d’Orey, Gizem Emre, Nicole Johannhanwahr, Enno Kalisch e Tijan Marei.

Rumspringa: Um Amish em Berlim já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix. Veja abaixo o trailer do longa.