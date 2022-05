A Profecia terá prelúdio com diretora da Marvel

Um prelúdio de A Profecia está em desenvolvimento, com o título “The First Omen”, o que seria “A Primeira Profecia”, em tradução livre (via Comic Book).

A diretora será Arkasha Stevenson, que trabalhou em Legion, série que adaptou quadrinhos da Marvel. Ela também está desenvolvendo o roteiro, junto com Tim Smith.

Como se trata de um prelúdio, o projeto deve mostrar a história de origem dos acontecimentos de A Profecia, mas o que é curioso é que a versão original também já era meio que uma história de origem.

Novo projeto em desenvolvimento

A Profecia girou em torno de um garoto que parece ser o centro de diversas atividades sobrenaturais. Após alguns acontecimentos bizarros, o pai do garoto começa a investigar e, depois de uma série de descobertas, passa a acreditar que ele é o Anticristo.

A Profecia teve vários filmes ao longo dos anos e, em 2006, ganhou um reboot, que não teve o mesmo sucesso da versão original.

O primeiro A Profecia, que teve lançamento em 1976, foi dirigido por Richard Donner, que depois se tornou mais conhecido por ter sido o diretor de Superman – O Filme, estrelado por Christopher Reeve.

Ainda não há uma previsão de lançamento para “The First Omen”, o prelúdio de A Profecia.